La muerte de Fernando Confessore, uno de los meteorólogos históricos de TN, generó conmoción este viernes 16 de octubre.

En medio del dolor por la noticia, su hija Julieta lo despidió en las redes sociales con una fotografía de su infancia y unas palabras que reflejaron el profundo amor que los unía.

“Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”, escribió Julieta junto a una postal en la que aparece de pequeña junto a su papá y un árbol. La imagen, cargada de significado, se convirtió en un homenaje íntimo para recordar al meteorólogo, que murió durante la madrugada a los 58 años.

La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el periodista especializado en meteorología sufrió un infarto.

Foto: Instagram

El orgullo de Fernando Confessore por el logro de su hija Julieta

El vínculo entre Fernando Confessore y su hija también había quedado reflejado en las redes sociales a través de momentos importantes de su vida familiar.

En agosto de 2025, el meteorólogo había compartido su emoción por el egreso de Julieta, quien se recibió de ingeniera química. En aquella oportunidad, le dedicó un mensaje en el que destacó el esfuerzo y la perseverancia que la llevaron a cumplir su objetivo.

“Hoy ya tiene su título de ingeniera, pero también se cierra un capítulo, una historia de esfuerzo, constancia y sueños cumplidos. Orgulloso no me alcanza”, había escrito.

Aquel mensaje dejó en evidencia la felicidad que sentía por el logro académico de su hija y el orgullo que le generaba acompañarla en una etapa tan importante.

Foto: @ferconfessore

La despedida a Fernando Confessore tras su muerte a los 58 años

Fernando Confessore construyó una extensa trayectoria en TN, donde se convirtió en una de las caras reconocidas del pronóstico del tiempo. Su muerte, a los 58 años, provocó numerosas muestras de pesar entre quienes compartieron con él su recorrido profesional y entre los televidentes que lo acompañaron durante años.

En ese contexto, las palabras de Julieta sumaron una dimensión personal a la despedida: el recuerdo de un papá a través de una fotografía de su infancia y una declaración de amor que trasciende su ausencia.

“Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”, expresó su hija en un mensaje que resume el dolor de la pérdida y el vínculo que los unía.