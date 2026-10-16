La historia de amor de Fernando Confessore y Paula Franco: la mujer que lo acompañó durante 40 años

La muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, a los 58 años, puso nuevamente en primer plano su historia de amor con Paula Franco, su esposa y compañera de vida durante cuatro décadas.

Meses antes de su fallecimiento, el periodista le había dedicado una emotiva publicación en redes sociales en la que recordó el papel fundamental que ella tuvo en su formación y en su carrera profesional.

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La emotiva dedicatoria de Fernando Confessore a su esposa

En junio de 1992, Confessore recibió su diploma de técnico en Meteorología. Al compartir una fotografía de aquella etapa, recordó el esfuerzo que implicó estudiar y trabajar al mismo tiempo, y destacó el acompañamiento de Paula.

“Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificios. Pero, sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado: Paula”, escribió.

La emotiva dedicatoria de Fernando Confessore a su esposa

El meteorólogo reconoció que su esposa fue mucho más que su compañera sentimental: fue quien lo alentó en los momentos difíciles y lo impulsó a seguir formándose en la disciplina que luego se convertiría en el centro de su carrera.

“Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban, cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí incluso cuando yo dudaba”, expresó.

Conmovido al recordar aquellos años, también le agradeció por su apoyo constante: “Cada paso que di en ese camino tuvo su apoyo, su paciencia y su compañía”.

Y concluyó con una frase que resume el lugar que Paula ocupó en su vida: “Por eso, al volver a ver estas fotos después de tantos años, siento que este diploma también le pertenece un poco a ella”.

Confessore y Paula: 40 años de amor y una familia con tres hijas

Confessore y Paula: 40 años de amor y una familia con tres hijas

40 años de amor y una familia con tres hijas

Fernando y Paula formaron una familia y fueron padres de tres hijas: Julieta, Candela y Jimena.

En una oportunidad, cuando Roxy Vázquez le preguntó por el secreto para sostener un matrimonio de 40 años, Confessore respondió con el humor que lo caracterizaba: “Llegar tarde a casa e irme temprano”.

Detrás de aquella broma, el meteorólogo había compartido públicamente un mensaje mucho más profundo sobre su relación, en el que agradeció a su esposa por acompañarlo tanto en los momentos felices como en los difíciles.

“Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón”, escribió.

Tras su muerte, esas palabras cobran un significado especial y permiten conocer una faceta íntima del hombre que durante tres décadas acompañó a los televidentes con sus pronósticos del tiempo.

Confessore y Paula: 40 años de amor y una familia con tres hijas