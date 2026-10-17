La muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, generó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y también entre los miles de televidentes que lo acompañaron durante años desde sus hogares.

Este sábado, mientras sus restos eran despedidos en el velatorio de Zuccotti, una mujer se acercó para darle el último adiós y protagonizó un emotivo testimonio ante las cámaras de TN. Conmovida por la noticia, recordó que había tenido un inesperado encuentro con el meteorólogo apenas unos días antes de su muerte.

“Yo lo seguía de años y la semana pasada, como te contaba, viajé en el colectivo con él. Y dije: ‘Confe, en el colectivo’. Me sorprendí, me salió y se lo dije”, relató la televidente ante el cronista del canal, quien también había compartido años de trabajo con Confessore.

Una televidente fue al velorio de Fernando Confessore y reveló una inesperada anécdota

La inesperada anécdota de la televidente con Fernando Confessore

La mujer contó que el encuentro ocurrió el miércoles anterior, mientras viajaba en la línea 53. Al reconocer al meteorólogo, no dudó en acercarse y expresarle su admiración por el trabajo que hacía en televisión.

“Y él me dice: ‘Sí, ¿por qué no?’. Y yo fui como todos. Y bueno, le hablé, lo felicité por su trabajo, porque es bueno decirle a la gente lo que hace bien”, recordó.

Lo que en ese momento había sido una situación cotidiana y alegre se transformó, pocos días después, en un recuerdo cargado de tristeza. La mujer explicó que se enteró de la muerte de Confessore mientras estaba en su casa, preparándose para salir a trabajar.

“Me cayó la noticia como un balde de agua fría. Algo inesperado”, expresó sobre el fallecimiento del meteorólogo, que murió el viernes 16 de octubre a los 58 años, tras sufrir un infarto durante la madrugada en su casa de Versalles.

“Era un gran tipo”: el recuerdo de una televidente en el último adiós

Durante la entrevista, la mujer también explicó por qué Confessore se había convertido en parte de su rutina cotidiana. Cada vez que estaba en su casa, acostumbraba a detener lo que estaba haciendo para escuchar el pronóstico del tiempo que daba en eltrece.

“Me abrigo, no me abrigo, llueve, no llueve. Y siempre lo que decimos es todo, le pega. Es un pronóstico, no es nada seguro, pero él le pegaba”, contó con una sonrisa nostálgica al recordar su trabajo.

Además, destacó el cariño que el público le tenía al meteorólogo y la cantidad de mensajes de despedida que circularon en las redes sociales después de conocerse la noticia.

“Yo leí de muchas provincias, todo, y mucha gente”, señaló, sorprendida por las numerosas muestras de afecto que recibió Confessore tras su muerte.

La televidente también reflexionó sobre la ausencia que dejará en quienes lo seguían habitualmente. “Y ahora el lunes, cuando uno por costumbre quiera repetir eso, a uno se lo extraña ya cuando lamentablemente sabe que no se van a repetir los momentos”, dijo, al imaginar cómo será volver a encender el televisor y no encontrarlo en la pantalla.

Antes de terminar, resumió en pocas palabras el recuerdo que se llevó de aquel encuentro casual en el colectivo y que hoy cobra un significado especial: “Era un gran tipo”.

Su testimonio reflejó el cariño que Fernando Confessore había construido a lo largo de sus años en televisión y cómo su partida también golpeó a quienes, sin conocerlo personalmente, lo habían incorporado a sus días.