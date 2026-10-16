El meteorólogo y divulgador científico Fernando Ezequiel Confessore falleció este viernes a los 58 años tras sufrir una descompensación en su vivienda del barrio porteño de Versailles. El episodio ocurrió durante la madrugada, mientras se encontraba en la cocina de su casa.

Su esposa Paula llamó de inmediato al 911 y, minutos después, personal policial y profesionales del SAME intentaron reanimarlo con maniobras de RCP.

Sin embargo, no lograron revertir el cuadro y la muerte fue confirmada cerca de las 3 de la mañana. Según los reportes, la causa fue una insuficiencia cardíaca.

Dónde y cuándo será el velatorio de Fernando Confessore

Las honras fúnebres estarán a cargo de la firma Zuccotti Hnos. S.A. y se realizarán este sábado 17 de octubre en la Sala A, primer piso, de Avenida Córdoba 5080, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El velatorio estará abierto entre las 8 y las 14, para que familiares, amigos, colegas y quienes deseen rendirle homenaje puedan acercarse a despedirlo.

La despedida de Confessore se realizará en dos instancias: después del velatorio, el cortejo fúnebre partirá hacia el Cementerio de la Chacarita.