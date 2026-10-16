Mirá lo que contó el periodista de TN sobre su compañero y amigo.

Murió Fernando Confessore a los 58 años y el impacto de la noticia caló hondo en TN, donde el meteorólogo hizo carrera, y su amigo Guillermo Lobo recordó anécdotas que ilustraron el perfil desconocido de su compañero.

“Él obtuvo la Orden Italiana de Caballero. La embajada italiana lo condecoró porque él siempre mantuvo sus raíces”, reveló el columnista de salud sobre Confessore.

Y admitió: “La semana que viene iba a enfrentar una operación de próstata, pero era algo normal. Estaba bien”.

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Cómo era Confessore según Lobo

Siempre hacía chistes, era muy bravo. Cargaba las baterías a los compañeros en las mochilas, y se daban cuenta que estaba muy pesada, pero él se divertía. Éramos chiquilines siempre. era muy cabrón, y después chiquilín y cabrón otra vez.

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Empezamos con de 7 a 10, que no existía ese horario en la televisión por cable porque estaban muy potentes las radios.

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Cuando creció TN tomábamos café con leche de verdad (porque al principio las tazas tenían plastilina), y se le cayó a una compañera dentro de la cartera. Con Fer no pudimos salir al aire de la risa, y nos suspendieron dos días.

Me cayó la ficha, no, bravísimo, y cuando entré hoy al estudio, fue un palazo, porque está su sillita ahí, está al costado la silla del Fer, me iba a cargar por River, porque empatamos a dos las penas y por ahí nos quedamos fuera de la Copa Libertadores.

A él le gustaba cargar, pero no que lo carguen. No saben cómo jugaba la pelota el flaco este. Éramos jovencitos, él tenía abdominales marcados, unas piernas que pateaba la y como era arquero me fundía. Jugábamos acá a la Vuelta del canal.

Casado con Paula, con quien tuvo tres hijas, para Guillermo Lobo su amigo Fernando Confessore “era muy pollerudo”.