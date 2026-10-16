La muerte de Fernando Confessore, uno de los meteorólogos históricos de TN y eltrece, generó una profunda conmoción entre sus compañeros de trabajo y distintas figuras del periodismo.

Tras conocerse la noticia este viernes 16 de octubre, las redes sociales y los programas de televisión se llenaron de mensajes de despedida para recordar su trayectoria, su sentido del humor y su calidad humana.

Confessore tenía más de 30 años de trayectoria en televisión y formaba parte de Artear desde diciembre de 1995. A lo largo de esas décadas, se convirtió en una de las caras más reconocidas del pronóstico del tiempo y en un compañero muy querido por quienes compartieron con él el trabajo cotidiano.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Santiago do Rego, quien publicó un video del meteorólogo en el que anticipaba, con su habitual humor, que iba a ser “un día de m...”.

“Un día de m... Ese es el pronóstico para hoy. Te vamos a extrañar mucho, Confe”, escribió el periodista en Instagram.

Dominique Metzger y Marcelo Bonelli despidieron a Fernando Confessore

Durante la transmisión de TN, Dominique Metzger expresó su incredulidad y tristeza por la muerte de su compañero. La conductora destacó el lugar que ocupaba Confessore tanto para quienes trabajaban con él como para los televidentes que lo acompañaron durante años.

“Para la gente que lo veía todos los días en la pantalla, no podés pensar en TN sin pensar en Fernando Confessore”, expresó.

Además, recordó el vínculo que el meteorólogo mantenía con su familia y el amor que sentía por sus tres hijas y su esposa.

Foto: @bonelliok

Marcelo Bonelli también manifestó su dolor al aire y lo describió como una persona querible, con un humor particular y una gran calidez humana.

“Golpeadísimo porque era un ser querible, una persona con un humor muy especial, un tipo buena onda”, sostuvo el periodista.

Bonelli recordó que coincidió con Confessore durante las suplencias que realizaba en Arriba Argentinos y destacó que su presencia formaba parte de la vida cotidiana de los trabajadores del canal y de millones de argentinos.

Paula García se quebró al recordar al meteorólogo: “Era una gran persona”

Otra de las despedidas que conmovió fue la de Paula García, quien recordó a Fernando Confessore durante el programa Arriba Argentinos.

Visiblemente emocionada, la periodista reconoció que estaba en shock por la noticia y destacó las cualidades personales de su compañero.

“Creo que Fer era eso, sobre todo un buen tipo, una buena persona, transparente, muy divertida”, expresó.

Sus palabras reflejaron el impacto de la pérdida entre quienes compartieron años de trabajo con el meteorólogo y conocieron de cerca su personalidad.

Los mensajes de Lorena Maciel, Eleonora Cole e Ignacio González Prieto

En las redes sociales también hubo homenajes cargados de emoción. Lorena Maciel compartió uno de los últimos videos que había grabado junto a Confessore y expresó la dificultad de aceptar su partida.

“Te vamos a extrañar tanto. Esto es de lo último que filmamos juntos. Todavía me niego a pensar que ya no vamos a compartir más nada. Me duele tu pronta partida”, escribió.

La periodista también envió un abrazo a la esposa y a las tres hijas del meteorólogo, a quienes recordó como una presencia habitual en las conversaciones entre compañeros.

Foto: Instagram

Por su parte, Eleonora Cole lo despidió con un mensaje en el que destacó tanto su profesionalismo como su sencillez.

“Se fue uno de los nuestros. Fernando Confessore, Confe para todos nosotros”, escribió. Y agregó: “Profesional como pocos y sobre todo un tipazoooo de corazón enorme”.

Ignacio González Prieto también compartió su dolor y recordó los 22 años que trabajó junto a él. En su publicación evocó las comidas en el estudio, las charlas sobre fútbol y Boca Juniors, las conversaciones sobre economía y las anécdotas familiares que compartieron durante tantos años.

“Hasta siempre, amigo. ¡Te voy a extrañar mucho!”, expresó.

Matías Bertolotti recordó a Fernando Confessore como su mentor

La muerte de Confessore también impactó en la comunidad meteorológica. Matías Bertolotti, su compañero en TN, destacó el aporte que hizo a la profesión y el compromiso que tenía con la difusión de conocimientos sobre el clima.

“Él daba el pronóstico y educaba. Yo intercambiaba mails cuando estaba en la facultad y respondía al toque. La comunidad meteorológica está consternada. No caemos. Es nuestro mentor”, recordó.

Bertolotti también contó que Confessore lo había acompañado durante los últimos meses, cuando atravesó un problema de salud de su madre.

Foto: Instagram Por: Estefania Lisi

En tanto, Daiana Lombardi recordó cómo había pasado de ser una televidente que se levantaba temprano para escuchar el pronóstico a convertirse en compañera del meteorólogo. También destacó su vocación y el recuerdo de una época en la que el público seguía las predicciones del tiempo a través de una virgencita que cambiaba de color.

Carlos Iogna Prat, por su parte, compartió recuerdos de los momentos de humor que vivieron juntos en el programa Tempraneros, mientras que Mario Massaccesi lo despidió al aire y remarcó los años de trabajo compartidos desde su llegada a TN, en diciembre de 1995.

Los mensajes coincidieron en destacar la trayectoria de Fernando Confessore, su compromiso con la meteorología y el vínculo que construyó con sus compañeros y con el público. A los 58 años, su muerte deja el recuerdo de una figura que durante más de tres décadas formó parte de la rutina de millones de argentinos.