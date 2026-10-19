Una alerta amarilla por nevadas mantiene bajo advertencia a sectores cordilleranos de San Juan, donde podrían acumularse hasta 50 centímetros de nieve durante el período previsto. El fenómeno, inusual para la primavera, afecta a dos departamentos y continuará durante este lunes y parte del martes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El aviso alcanza a las zonas cordilleranas de Iglesia y Calingasta, donde se esperan nevadas, chaparrones de nieve y la posibilidad de algunas tormentas. Además, el organismo advirtió que los valores de acumulación previstos podrían superarse de manera localizada.

Alerta por nieve en San Juan: qué zonas serán afectadas

De acuerdo con el informe del SMN, se estiman acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros de nieve durante el período de vigencia de la alerta. Los mayores registros se esperan sobre la cordillera de Mendoza, aunque las áreas cordilleranas de San Juan incluidas en el aviso también podrían recibir importantes precipitaciones níveas.

En las zonas de menor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia o granizo.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes en las actividades cotidianas. Por eso, quienes tengan previsto viajar por caminos de montaña deberán consultar los reportes oficiales y verificar el estado de las rutas antes de salir.

Cómo seguirá el tiempo en San Juan

Mientras la atención se concentra en las nevadas de la cordillera, el pronóstico para el resto de la provincia anticipa una jornada con nubosidad y probabilidad de chaparrones.

Según el SMN, la temperatura máxima llegará a los 25°C. Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado y el viento soplará del sur, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la tarde y la noche se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. En esos períodos, el viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hasta cuándo seguirá la alerta por nevadas en San Juan

La advertencia meteorológica continuará durante la mañana y la tarde de este lunes, y se extenderá a esos mismos períodos del martes para los sectores cordilleranos de Iglesia y Calingasta.

Ante la posibilidad de nuevas nevadas y acumulaciones importantes, se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y consultar las condiciones de circulación antes de emprender viajes por la alta montaña.