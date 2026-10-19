Mirá lo que contó el conductor de Puro Show sobre el actor y el intelectual.

La gestión de los fondos que Orsai recaudó para cinco películas, entre las que estaba la opera prima de Diego Peretti como autor y director, y este lunes Pampito sacó a la luz la fuerte discusión que habría tenido con Hernán Casciari.

“Me contaron algo el fin que Peretti no lo estaba bancando tanto a Casciari, y que, aparentemente, habrían llegado a las piñas”, soltó el conductor de Puro Show.

Episodio límite que se habría dado en el contecto de “una discusión muy fuerte”.

Aunque el detalle más fuerte es que “habría ocurrido antes de que explotara todo este quilombo mediáticamente, porque esto explota el viernes”.

Diego Peretti promocionó la película que hizo con Hernán Casciari.

De todas formas, en las últimas horas Diego Peretti reposteó publicaciones de Orsai por el gran camino por festivales del resultado del Peretti’s Proyect.

Diego Peretti promocionó la película que hizo con Hernán Casciari.

El pedido de Justina Bustos que enardeció a Hernán Casciari

De hecho, un rato antes Pampito había contado que a Justina Bustos tampoco le habrían cerrado las cuentas entre lo recaudado para financiar el documental Sola en el paraiso y lo efectivamente gastado.

Justina Bustos (Foto: Movilpress)

“Justina grabó el documental y empezó a ver que faltaba plata. En un momento eran 20.000 dólares”, relató el periodista.

Ante el planteo de Justina, la reacción de Casciari habría sido ofenderse, por lo que “se tuvo que meter Javier Furgang, el mánager de ella” para tener una reunión con Hernán para pedirle “un punteo de los gastos realizados”, y ahí “se le vuelve a ofender”.

Justina Bustos en Sola en el Paraíso, el documental de Hernán Casciari.

“No se trata de confianza, sino de ver los números porque había un montón de gente”, y dos meses después Hernán Cascianri le presentó un excel con el que ni Justina Bustos ni Javier Furgang “quedaron muy conformes”.