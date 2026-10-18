Hernán Casciari respondió públicamente a la denuncia penal presentada por un grupo de socios productores de Orsai Audiovisuales, que lo acusan de presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a financiar películas y otras producciones. El escritor negó haber cometido fraude, reconoció errores en la gestión de los proyectos y publicó un código QR con documentación sobre los gastos y pagos realizados.

La presentación judicial fue impulsada por integrantes del colectivo Productores Organizados, quienes habían aportado dinero para participar en la financiación de distintas producciones audiovisuales. El sistema consistía en la compra de bonos de producción, con inversiones que podían ir de los 100 a los 20.000 dólares y que, según la propuesta, daban derecho a recibir retornos proporcionales a las ganancias comerciales de cada proyecto.

Hernán Casciari (Foto: Instagram @casciari)

Según los denunciantes, los montos que recibieron fueron muy inferiores a sus expectativas y no contaron con información contable suficiente para reconstruir el destino de los fondos. Entre los ejemplos mencionados figuran aportes de 2.500 dólares que habrían generado devoluciones de 56,40 dólares y de 850 dólares con retornos de 9,87 dólares. La denuncia por presunta estafa y administración fraudulenta quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires.

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LA RESPUESTA DE HERNÁN CASCIARI A LA DENUNCIA

“Una persona que estafa, o un proyecto que estafa a otras personas, actúa con premeditación. Es absolutamente ridículo que yo, o cualquier persona que trabaje en Orsai, nos hayamos levantado una mañana con la intención de estafar gente”, afirmó Casciari en un video publicado en sus redes sociales.

Allí también explicó que el código QR que acompañaba su descargo permitía acceder a documentación vinculada con las producciones cuestionadas: “En ese QR están todos los gastos, todos los pagos y todas las facturas, una por una, de los proyectos culturales que ahora están en duda, vinculados con Orsai Audiovisuales. Son proyectos que hicimos entre 2021 y 2024 o 2025”.

El escritor recordó que Orsai es un proyecto autogestivo que desarrolla distintas iniciativas culturales, entre ellas publicaciones, talleres de escritura, obras teatrales y películas. “Publicamos autores noveles y tenemos una escuela. Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos funcionando al mismo tiempo y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó”, sostuvo. Además, reconoció las dificultades que atravesaron los aportantes y aseguró que durante 2025 estuvo pidiendo disculpas personalmente por los resultados del proyecto.

Hernán Casciari (Foto: Instagram @casciari)

“Son personas que de verdad se sienten decepcionadas y frustradas porque esperaban otra cosa de un proyecto. Pero en ningún caso hubo una estafa ni un fraude”, insistió Casciari. Y concluyó con un rechazo explícito a las acusaciones: “Entiendo perfectamente esa decepción y esa frustración, pero bajo ningún concepto acepto que se hable de estafa, de fraude o de método Ponzi, ni que se utilice ninguna de las otras expresiones que se están empleando para referirse a Orsai. Orsai no hace eso. Nunca jamás en la vida hicimos algo así y jamás vamos a hacer semejante cosa”, cerró.

Mientras la Justicia investiga los planteos de los denunciantes, el escritor sostiene que los problemas respondieron a errores de gestión y niega que haya existido una maniobra fraudulenta.

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