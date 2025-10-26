Hernán Casciari se animó a contar una de esas historias que duelen, pero que solo él puede relatar con humor y tranquilidad. El escritor confesó que, si le hubiera hecho caso a Mario Pergolini hace años, hoy podría tener 137 millones de dólares en su cuenta bancaria.

La anécdota salió a la luz durante su participación en el programa Otro día perdido, donde sorprendió a todos los presentes con los detalles de la oportunidad que dejó pasar, ante la sonrisa socarrona de Mario Pergolini.

Hernán Casciari y Mario Pergolini (Fotos: capturas eltrece)

Casciari recordó el momento en que Pergolini lo contactó para sumarse a Vorterix, cuando el proyecto recién arrancaba. “Me contactaste, vos estabas empezando con Vorterix. Muy en la prehistoria de Vorterix. Y yo le dije ‘ni en pedo voy a leer en la radio’”, relató entre risas.

El escritor admitió que rechazó la propuesta varias veces, incluso cuando le ofrecieron plata. “Lo ninguneé. Y en un momento me dijo ‘te ofrezco plata’, me dice ‘tanta plata’. Y yo le digo, que así me hizo porque estaba dulce en esa época. Rechacé el formato. No la oferta”, explicó.

Pero lo más insólito llegó cuando Casciari reveló que, en ese entonces, ya estaba experimentando con bitcoins. “En ese momento estaba empezando a hacer algo que en el mundo se empezaba a hacer que era minar bitcoins, un adelantado”, contó.

Como vivía en Europa y no sabía cómo transferirle el dinero, Pergolini, le propuso pagarle con 16 bitcoins. “Le dije ‘yo te puedo dar algo que se llama bitcoin’. Eran 16 bitcoins”, recordó Mario frente al estupor de Rada y Layla Roth.

Hernán Casciari y Mario Pergolini (Fotos: capturas eltrece)

El escritor confesó que, tiempo después, hizo la cuenta de cuánto valdrían esos bitcoins tras una de las subidas históricas de la criptomoneda. “Hice la cuenta cuando el bitcoin hizo no sé qué subidita el año pasado. 137 millones de dólares. Es horrible“, lamentó Casciari, aunque sin perder el humor.

Pergolini, sorprendido, le preguntó si no se quería “matar un poco” por la fortuna que dejó pasar. Casciari, fiel a su estilo, se lo tomó con calma y siguió adelante con la charla.

