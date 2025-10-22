Topa, el ídolo de la primera infancia que marcó a generaciones con su ternura y energía, sorprendió a todos al revelar una faceta desconocida de su carrera. Invitado al programa Otro Día Perdido, el animador habló de sus comienzos y sorprendió a Mario Pergolini.

“Antes de ser el ídolo, el Rolling Stone de la primera niñez, tuviste un recorrido bastante loco, trabajaste de todo”, le planteó Pergolini, curioso por los orígenes del artista. Sin dudarlo, Topa respondió: “Lo primero que hice fue cine“.

“Tenía 18 o 19 años. Hice mucho cine, soy un actor de cine también, pero la gente se olvidó de eso”, agregó. Y cerró, sincero: “Hice, por ejemplo, Fuga de cerebros con Nicolás Cabré, y películas con directores grosos. La verdad que me gustó, pero el mundo infantil me atrapó”.

Fabiana Cantilo volvió a dejar a todos boquiabiertos con una confesión inesperada sobre Mario Pergolini. Invitada a Infama, la artista relató cómo vivió su relación con el conductor años atrás y no dudó en disparar frases tan sinceras como filosas.

Indagada sobre si hoy iría a Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Pergolini por eltrece, la cantante lanzó sin filtro: “A pegarle un poco, sí. Ahora me doy cuenta que soy como una adelantada y una exagerada porque soy lo que soy. No es que soy loca, sino que tengo mucha energía. Y él me miraba tipo, ‘como no te puedo entender, no te doy bola. Y como no te puedo cog..., no te doy bola’”.

Con ese estilo descontracturado que la caracteriza, Cantilo agregó que todo aquello la marcó profundamente: “Yo era una chiquita que tenía miedo. Entonces le escribí 800 cartas que después rompí. Fue un antes y un después”, agregó.

Por último, al ser consultada sobre si alguna vez Pergolini le tiró onda, fue tajante: “No. Pero viste, cuando uno no les da bola… Yo era muy monja. Les escribí cartas y nunca se las mandaba”, cerró, divertida.