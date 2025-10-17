El estudio de Otro día perdido se llenó de risas, complicidad y, sobre todo, de sorpresa. Natalie Pérez fue la protagonista de un momento que nadie esperaba: dejó al descubierto la identidad de su novio y descolocó por completo a Mario Pergolini, que no pudo disimular su asombro en pleno aire.

Todo empezó cuando el conductor quiso saber cómo disfruta la actriz de su tiempo libre.

“Comunicaciones, veo películas, como helado, paseo, juego con mis amigas, invito a mis amigas, cocino. Y con La Sombra también juego”, respondió Natalie, usando el apodo que Mario le había puesto en broma a su pareja.

Pero la charla fue subiendo de tono y Pergolini, atento, le tiró: “Te veo como media enamorada”.

QUÉ LE DIJO NATALIE PÉREZ DE SU NOVIO A MARIO PERGOLINI

Fue ahí cuando la actriz soltó la bomba: “Mi suegra me vistió hoy. Me prestó este vestido, esta cartera. Mi suegra es La Flaca Escopeta”.

La revelación dejó a todos boquiabiertos. Laila Roth fue la primera en atar cabos: “Mirá, salís con el hijo de Linda Peretz”.

Natalie Pérez con vestido animal print. (Foto: Instagram/@natalieperez).

En ese instante, Pergolini quedó completamente descolocado. “Ah, pará, pero yo me estoy enterando ahora de eso. No, estoy sorprendido, me acabo de caer quién es el novio entonces”, reconoció el conductor, todavía anonadado por la confesión.

El ida y vuelta entre Natalie y Mario se volvió viral y dejó en claro que, cuando se trata de sorpresas en vivo, la espontaneidad puede más que cualquier libreto.

La actriz, por su parte, se mostró feliz y enamorada, mientras el conductor intentaba procesar la noticia que nadie esperaba.