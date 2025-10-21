El reconocido animador infantil Diego Topa sorprendió al confesar públicamente que fue una de las víctimas de una estafa millonaria cometida por Enrique Blaksley, tío de Pepe Ochoa, actual panelista de LAM.

La revelación se conoció en el programa Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, quien había adelantado la noticia a modo de enigmático.

“Tengo un dato que tiene que ver con una persona muy querida por el público que fue estafada hace algunos años y que hoy lo va a confesar por primera vez”, anticipó Etchegoyen antes de confirmar el nombre del damnificado.

El periodista detalló que se trataba de un conductor muy popular entre los chicos, y que el responsable del fraude era Blacksley, familiar directo de un conocido integrante del ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito. “Por supuesto este periodista no tiene nada que ver, pero lo toca de cerca porque su tío está preso por estafa”, aclaró.

LA CONFESIÓN DE DIEGO TOPA SOBRE LA ESTAFA

Durante su testimonio, Diego Topa relató con angustia la experiencia que vivió: “Yo fui uno de los estafados. En los dos lotes que compré. Era mi sueño. Y fui uno de los pocos que pagó todo en regla. Años y años de juicio. Ya lo solté. Que la vida se encargue de hacer justicia”.

El conductor de programas infantiles explicó que, pese a las pérdidas y el largo proceso judicial, logró salir adelante gracias a su trabajo constante y su esfuerzo personal: “Por suerte jamás paré de laburar y volví a juntar para poder pagar mi nueva casa y armar mi familia. Ni sabía que era el tío de Pepe”.