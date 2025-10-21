Cada 21 de octubre los fanáticos del cine celebran el Día de Volver al Futuro (Back to the Future Day), una fecha que nació en homenaje a uno de los momentos más icónicos de la trilogía creada por Robert Zemeckis y Bob Gale en 1985.

La elección del día no es casual: en la película Volver al Futuro II, estrenada en 1989, el protagonista Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, viaja precisamente al 21 de octubre de 2015, acompañado por el doctor Emmett Brown (Christopher Lloyd) y Jennifer Parker (Elisabeth Shue).

Foto: Universal Pictures

La historia retoma justo donde había terminado la primera película. Marty y Jennifer se reencuentran tras la aventura del joven en 1955, cuando de pronto aparece el “Doc” Brown en el famoso DeLorean que convirtió en una máquina del tiempo.

Leé más:

Un par de aficionados de Volver al Futuro construyen una réplica a tamaño real del tren que viaja en el tiempo

POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE VOLVER AL FUTURO TODOS LOS 21 DE OCTUBRE

El científico convence a la pareja de acompañarlo al futuro para evitar que los hijos de ambos sufran un destino trágico. Desde entonces, esa fecha se transformó en un símbolo para los admiradores de la saga, que cada año la conmemoran en todo el mundo con maratones, eventos temáticos y homenajes.

Volver al Futuro II presenta una de las escenas más recordadas de la trilogía fílmica por su retrato visionario del futuro. Aunque la saga solo obtuvo un Premio Oscar —a Mejor Edición de Sonido, por la primera película—, su influencia en la cultura popular sigue intacta, marcando generaciones enteras de espectadores.

Una escena de Volver al Futuro 3 (Foto: Universal Pictures)

La tercera entrega, estrenada en 1990, traslada la acción al Hill Valley de 1885, cien años antes de la película original, y es una suerte de western que homenajea a los grandes films de ese género, salpicando todo con ciencia ficción y comedia.

Leé más:

Un éxito en Netflix: el genio de Volver al Futuro dirigió este thriller de 2 horas que es pura adrenalina

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.