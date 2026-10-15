Laura Esquivel y Brenda Asnicar volvieron a encontrarse con el público argentino en el Teatro Gran Rex, el escenario que marcó una etapa fundamental de sus carreras. A casi dos décadas del estreno de Patito Feo, las artistas protagonizaron una noche atravesada por los recuerdos, los grandes éxitos de la ficción y la emoción de una generación que creció con sus canciones.

El show formó parte de “Amigas del Corazón World Tour”, la gira con la que las intérpretes de Patito y Antonella regresaron a los escenarios internacionales para celebrar el legado musical de la serie que se convirtió en un fenómeno en distintos países.

Foto: prensa Patito Feo

El repertorio incluyó canciones emblemáticas como “Amigos del corazón”, “Tango llorón”, “Y ahora qué” y “Diosa, única, bonita”, que volvieron a sonar frente a un público dispuesto a revivir una parte de su infancia y adolescencia.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar sorprendieron con invitados especiales

El reencuentro tuvo varios momentos destacados gracias a la participación de artistas que compartieron el universo de Patito Feo y de figuras invitadas.

Foto: prensa Patito Feo

Gastón Soffritti se sumó para interpretar “Sueño de amor”, mientras que Thelma Fardin y Belén participaron en “Fiesta”. Julieta Poggio y Nicole también fueron parte de la celebración con una versión de “Las Divinas”, uno de los temas más identificados con el fenómeno juvenil.

El cierre llegó con “Un rincón del corazón”, interpretado por Laura y Brenda junto a los invitados, en una despedida que reunió sobre el escenario a los protagonistas de una noche pensada para conectar con los recuerdos del público.

Foto: prensa Patito Feo

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Las canciones de Patito Feo y las carreras solistas de las protagonistas

Además de recuperar los clásicos de la ficción, el espectáculo abrió espacio para mostrar el recorrido artístico que ambas construyeron después de la serie.

Laura Esquivel interpretó “No lo ves”, mientras que Brenda Asnicar presentó “Estrellas brillando” y repasó parte de su etapa musical vinculada a Cumbia Ninja. Así, el show combinó los hits que las hicieron conocidas con las búsquedas que desarrollaron en sus carreras individuales.

Foto: prensa Patito Feo

La propuesta no se limitó a reproducir los momentos más recordados de la ficción. Según el concepto de la gira, el objetivo es recuperar ese universo desde el presente, con dos artistas adultas que revisitan una historia que las acompañó desde muy jóvenes.

La nostalgia, en ese sentido, funciona como punto de partida para celebrar el camino recorrido y el vínculo que se mantiene con los seguidores de la serie.

Foto: prensa Patito Feo

Del éxito televisivo a una gira internacional

El regreso al Gran Rex tuvo un significado especial para las artistas. En 2007, Laura Esquivel y Brenda Asnicar habían presentado en ese mismo teatro el espectáculo La historia más linda en el Teatro, que realizó 34 funciones y convocó a más de 100.000 espectadores, según la información difundida por la producción.

Ahora, el reencuentro se produjo después de una gira que pasó por distintas ciudades de Europa y Latinoamérica. De acuerdo con los organizadores, las primeras presentaciones del tour vendieron más de 40.000 entradas en Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoles y Milán.

La gira continuará en Bolivia: el 17 de octubre se presentarán en el Fexco Arena de Cochabamba y el 18 de octubre llegarán al Teatro al Aire Libre de La Paz.

Foto: prensa Patito Feo

Patito Feo, una ficción que marcó a toda una generación

Estrenada en abril de 2007, Patito Feo fue una telenovela musical argentina protagonizada por Laura Esquivel y Brenda Asnicar. La historia transcurría en el Pretty Land School of Arts, donde Patito y Antonella se enfrentaban en una competencia de comedia musical, mientras sus diferencias y sus aspiraciones artísticas daban forma a la trama.

La ficción alcanzó repercusión internacional y se emitió en más de 50 países, con una historia que trascendió las fronteras argentinas y convirtió sus canciones en parte de la cultura pop juvenil de la época.

Sus discos también tuvieron una importante llegada al público y la producción realizó giras internacionales que reunieron a millones de espectadores. Desde noviembre de 2025, además, la discografía de la serie está disponible en plataformas digitales.

Foto: prensa Patito Feo

A casi 20 años de aquel estreno, el regreso de Laura Esquivel y Brenda Asnicar al escenario vuelve a poner en primer plano un fenómeno que sigue presente en la memoria de sus seguidores. Esta vez, con una nueva mirada sobre las canciones y los personajes que acompañaron a toda una generación.