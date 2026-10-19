La figura de Ava Gardner, una de las grandes leyendas del Hollywood clásico, volverá a escena en Buenos Aires con una propuesta que invita a descubrir el costado más íntimo de la actriz.

El domingo 1 de noviembre, a las 20, el unipersonal Ava Gardner, escrito, dirigido y protagonizado por Caro Angeu, iniciará su segunda temporada en Casa Forest, una casona histórica ubicada en el barrio porteño de Chacarita.

Después de una primera temporada con 22 funciones a sala llena en el Teatro Polonia durante 2024, la obra regresa con una nueva puesta que transforma el espacio escénico en parte fundamental de la experiencia.

Ava Gardner por Caro Angeu.

Esta vez, el público ingresará en una atmósfera inspirada en las fiestas que la estrella organizaba en su departamento de Madrid durante la década del 60.

Ava Gardner: la mujer detrás del mito de Hollywood

Conocida como «el animal más bello del mundo», Ava Gardner fue una de las figuras más cautivantes de la época dorada del cine. Sin embargo, detrás de su imagen pública también existió una mujer atravesada por conflictos personales, búsquedas identitarias y el desafío de vivir bajo sus propias reglas.

Ava Gardner por Caro Angeu.

A partir de recuerdos, confesiones y momentos clave de su vida, Caro Angeu construye un retrato humano y sensible de la actriz. El espectáculo explora sus amores, sus batallas internas y el costo de la fama, con una mirada que busca trascender la imagen de diva para acercarse a la persona que existía detrás de la leyenda.

La propuesta combina interpretación y reconstrucción histórica para recuperar la dimensión más personal de una estrella que marcó la historia del cine y desafió los mandatos sociales de su época.

Una experiencia teatral inmersiva en una casona de Chacarita

La segunda temporada de Ava Gardner propone una experiencia que comienza antes de que se levante el telón. Los espectadores podrán ingresar a Casa Forest a las 19.40, veinte minutos antes de la función, y serán recibidos por los anfitriones con una copa de vino de cortesía.

La recepción incluirá un recorrido por una galería con más de 100 fotografías históricas de la actriz y la posibilidad de adquirir afiches de algunas de sus películas más emblemáticas.

Ava Gardner por Caro Angeu.

A las 20 comenzará el unipersonal en un espacio acondicionado especialmente para la ocasión. Parte del público podrá disfrutar de la función desde cómodos sillones, en una puesta que busca recrear la intimidad de una velada en la que la propia casa se convierte en protagonista.

De esta manera, la obra amplía los límites de la representación tradicional y propone un encuentro más cercano entre la intérprete, la historia de Ava Gardner y los espectadores.

Caro Angeu protagoniza y dirige el espectáculo

La dramaturgia, la dirección y la actuación están a cargo de Caro Angeu, responsable de dar vida a la estrella de Hollywood en escena.

El equipo creativo se completa con Mónica González en la asistencia de dirección y en el diseño escenográfico y de vestuario, junto con Caro Angeu. Valentino Picciolo está a cargo de la asistencia de producción y de los aspectos técnicos de luz y sonido. La producción es de Caro Angeu y Mónica González, quienes también integran el equipo de anfitriones junto con Picciolo.

La nueva temporada busca profundizar el vínculo entre el teatro y la memoria cinematográfica a través de una figura que continúa despertando interés por su talento, su personalidad y su historia.

Cuándo y dónde ver “Ava Gardner” en Buenos Aires

El regreso del espectáculo tendrá lugar el domingo 1 de noviembre a las 20 en Casa Forest, ubicada en avenida Forest 1169, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas están disponibles a través de Alternativa Teatral. La organización recomienda llegar con anticipación para participar de la experiencia de bienvenida, que comenzará a las 19.40.

Con una puesta íntima, una ambientación histórica y una interpretación centrada en la dimensión humana de una leyenda del cine, Ava Gardner vuelve a la cartelera porteña con una propuesta que combina teatro, historia y una experiencia inmersiva en uno de los barrios de Buenos Aires.