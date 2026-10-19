Leon Bridges se presentará del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro con su nuevo álbum Happiness Anytime.

Con una voz que parece salida de otra época, pero una curiosidad musical profundamente contemporánea, Leon Bridges se convirtió en uno de los artistas más interesantes del soul y el R&B de la última década.

Leon Bridges llega a Lollapalooza Argentina 2027 (foto de prensa)

Nacido en Atlanta y criado en Fort Worth, Texas, irrumpió en la escena internacional en 2015 con Coming Home, un debut que recuperaba la elegancia del soul de los años sesenta y que rápidamente lo llevó a las nominaciones de los premios GRAMMY.

Más de una década después, Bridges continúa ampliando su universo musical. Su nuevo álbum, Happiness Anytime, publicado el 25 de septiembre de 2026, marca una nueva etapa en su carrera. Producido por J Lloyd-Watson y Lydia Kitto, integrantes del grupo británico Jungle, el disco combina soul, funk, disco, afrobeat y ritmos latinoamericanos en doce canciones que buscan recuperar algo tan simple como esencial: el placer de bailar.

El proyecto nació casi por casualidad. Después de coincidir en distintos festivales alrededor del mundo, Bridges y los músicos de Jungle decidieron encontrarse en un estudio de Los Ángeles para experimentar sin demasiadas expectativas. La conexión fue inmediata: en apenas cuatro días compusieron seis canciones, la mitad del álbum. La consigna durante las sesiones era terminar una canción por día, privilegiando la espontaneidad por encima de la perfección.

El resultado se escucha en temas como “Light The Way”, “Your Love Is Electric”, “Talk It Over” e “Illusion”, donde la inconfundible voz de Bridges convive con bajos envolventes, arreglos de metales y una marcada influencia de artistas como Fela Kuti y Jorge Ben.

Para el cantante, este disco también representa un regreso al movimiento. Después del tono más íntimo y reflexivo de Leon (2024), quería volver a hacer música que invitara al público a levantarse de sus asientos. Esa búsqueda se trasladó también a sus conciertos, con una nueva propuesta escénica que incorpora DJ de vinilos, sección de vientos, coristas y al propio Bridges bailando al frente del escenario.

ALGUNOS DATOS QUE QUIZÁS NO SABÍAS DE LEON BRIDGES

Su primer gran éxito fue “Coming Home”. La canción que dio nombre a su álbum debut lo convirtió en una de las revelaciones del soul estadounidense y abrió el camino a una carrera internacional.

Tiene una conexión especial con Khruangbin. Juntos editaron Texas Sun (2020) y Texas Moon (2022), dos proyectos que fusionan soul, psicodelia, funk y las raíces musicales de Texas.

Ganó un GRAMMY y recibió seis nominaciones. En 2019 obtuvo el premio a Mejor Interpretación de R&B Tradicional por “Bet Ain’t Worth the Hand”.

Ha colaborado con artistas de mundos muy diferentes , desde John Mayer y Kacey Musgraves hasta Robert Glasper, The Avalanches, Gary Clark Jr. y Shaboozey.

Su nuevo disco tiene una filosofía particular. Bridges no entiende la felicidad como algo que haya que perseguir constantemente, sino como una experiencia que puede aparecer incluso en medio de las dificultades. Esa idea atraviesa Happiness Anytime, concebido como una invitación a encontrar alegría en lo cotidiano.

LEON BRIDGES EN LOLLAPALOOZA ARGENTINA 2027

Con un repertorio que conecta la tradición del soul con sonidos actuales y una nueva etapa musical atravesada por el ritmo y la celebración, Leon Bridges será parte de la próxima edición de Lollapalooza Argentina, que se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro. Una oportunidad para descubrir en vivo a una de las voces más singulares de su generación.