Tras el arrollador éxito de la gira por sus 20 años de carrera,Melendi regresa con un sonido renovado, desenfadado y lleno de fuerza para un esperado reencuentro con su público argentino.

En la noche del 15 de abril, Melendi promete una velada inolvidable en la que recorrerá tanto sus grandes clásicos como sus canciones más recientes.

Además de presentar los nuevos temas de de su reciente disco POP ROCK, el artista hará vibrar el Movistar Arena de Buenos Aires con himnos como Destino o casualidad, La Promesa, Tu jardín con enanitos y Cheque al Portamor, entre otros.

Melendi vuelve a la Argentina (Foto de prensa)

Dónde y cuándo comprar los tickets

La venta general de entradas comenzará este lunes 19 de octubre a las 10, a través de la web oficial del Movistar Arena, con todos los medios de pago. Además, quienes abonen con tarjeta de crédito Santander podrán disfrutar de 6 cuotas sin interés.

Acerca de su nuevo álbum POP ROCK

El título resume buena parte de su esencia artística: guitarras al frente, energía, actitud y una vuelta a ese espíritu de pop rock genuino y desenfadado que forma parte de su adn.

Canciones como No me des más la tabarra, Mentiras arriesgadas y Veneno y Arena muestran a un artista que mantiene intacta su capacidad para construir estribillos reconocibles y conectar con su público sin renunciar a su personalidad.