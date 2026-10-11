Evelyn Botto compartió en sus redes sociales un video en el que mostró los mejores looks que lució durante la última semana en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini junto a Agustín “Rada” Aristarán.

“Chapa y pintura de la semana”, escribió Evelyn a través de su cuenta de Instagram donde publicó un video en el que se la ve posando frente al espejo y luciendo distintos outfits que eligió para sus apariciones en el programa.

La locutora y actriz sorprendió con diferentes propuestas de moda y le sumó un toque de humor a la publicación con audios de la Doctora Ana María Polo, la conductora del recordado ciclo Caso Cerrado.

Evelyn Botto sorprendió al mostrar los mejores looks de la semana (Foto: Instagram @evelynbotto)

LOS MEJORES LOOKS DE LA SEMANA DE EVELYN BOTTO

Fiel a su estilo, Evelyn Botto combinó las prendas con diferentes accesorios y calzados, mientras utilizaba las frases de la popular conductora para acompañar la presentación de cada conjunto.

Evelyn Botto sorprendió al mostrar los mejores looks de la semana (Video: Instagram @evelynbotto)

Entre los looks que mostró, se destacó un vestido largo y ajustado al cuerpo, que combinó con unas botas color bordeaux. La propuesta resaltó su figura y sumó un toque elegante, con una combinación de colores ideal para la temporada.

Otro de los outfits estuvo compuesto por un conjunto colorado de pollera y musculosa, que completó con stilettos del mismo tono. Con una propuesta monocromática, Evelyn apostó por un color intenso que se convirtió en uno de los protagonistas de su selección de vestuario.

Evelyn Botto sorprendió al mostrar los mejores looks de la semana (Foto: Instagram @evelynbotto)

La actriz también presentó un conjunto de características similares, pero en color hueso, una alternativa más neutra y versátil. Por último, sorprendió con un kimono verde, una prenda que aportó un estilo diferente al resto de las opciones que compartió con sus seguidores.