Este lunes, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a ¡11 participantes! en la nueva Gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, una de ellos dejó el certamen por no cumplir con el objetivo: Morena Beltrán.
En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.
Mike Amigorena, Diego Ramos, Campi, Nazareno Casero, Lizy Tagliani, Grego Rossello, Morena Beltrán, Sebastián Presta, Edith Hermida, Julieta Nair Calvo y Josefin “China” Ansa se jugaron la continuidad en el certamen.
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QUIÉN FUE EL NUEVO ELIMINADO DE MASTERCHEF CELEBRITY
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TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY
¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?
- Mike Amigorena
- Alejandro Lerner
- Hernán Coronel
- Lizy Tagliani
- Josefina «China» Ansa
- Julieta Poggio
- Grego Rossello
- Edith Hermida
- Karina Mazzocco
- Paula Trápani
- Luciana Geuna
- Elizabeth «La Negra» Vernaci
- Morena Beltrán
- Julieta Nair Calvo
- Diego Ramos
- Nazareno Casero
- Pachu Peña
- Campi (Martín Campilongo)
- Sebastián Presta
- Marta Fort
- Pablo Migliore
- Rocío Robles
- Pablo Giralt
¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?
- Pachu Peña
- Paula Trapani
¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?
- Telefe y HBO Max: en simultáneo en cada episodio estreno.
- TNT: repetirá el capítulo al día siguiente.
- Discovery Home & Health: emitirá episodios durante la semana y realizará maratones los fines de semana.
- Streaming: antes de cada emisión, Telefe ofrecerá un streaming propio desde las 22, conducido por Cachete Sierra, Yanina y Lola Latorre.
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