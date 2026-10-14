Jorge “Roña” Castro no solo dejó su huella en el boxeo argentino: también tuvo una presencia recordada en la televisión. En 2025 participó de MasterChef Celebrity, pero su experiencia en el programa terminó de manera temprana y, después de su eliminación, lanzó fuertes críticas contra Wanda Nara y el jurado integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Este miércoles, en SQP recordaron las distintas entrevistas en las que el “Roña” reclamó sobre una promesa que le habían hecho durante el ciclo: visitar y cocinar en los comedores y merenderos que sostenía en la provincia de Buenos Aires. “Me prometieron que iban a venir a cocinar a mis comedores. Todavía estoy esperando”, había dicho.

Wanda Nara y Jorge "Roña" Castro (Fotos: capturas eltrece y El Nueve)

En una entrevista posterior, Castro volvió sobre el tema y aclaró que su malestar no estaba dirigido exclusivamente contra la conductora. “No estoy enojado con Wanda, pero prometieron cosas, que me iban a ayudar al aire, y nunca aparecieron”, expresó. También contó que había intentado comunicarse con ella por teléfono y mensajes, pero que no había obtenido respuesta.

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“Yo no necesito nada de ellos. Me hace sentir mal porque uno se encariñó en el programa”, agregó el exboxeador, quien había dedicado buena parte de sus últimos años a la asistencia alimentaria de los más pequeños. Su trabajo solidario comenzó durante la pandemia, cuando organizó una olla popular, y luego se extendió a una red de comedores y merenderos para ayudar a familias vulnerables.

La participación de Castro en el reality había terminado tras su eliminación en la primera gala en la que debió competir por su permanencia. Después, también cuestionó el trato que había recibido y deslizó sospechas sobre supuestos favoritismos en el certamen. “Para mí ya está el sobre adentro. Para mí Wanda elige quién se queda y quién se va. Tiene más feeling con Maxi”, había afirmado, en referencia a Maxi López, expareja de la conductora.

Wanda Nara y Jorge "Roña" Castro (Fotos: capturas Telefe)

Consultada por Ciudad Magazine, Wanda Nara no emitio opinión al respecto de este reclamo.

La muerte de Jorge “Roña” Castro, ocurrida este miércoles 14 de octubre tras una descompensación en el Bingo de Morón, generó conmoción en el deporte y el espectáculo. Mientras se investigan las circunstancias de su fallecimiento, sus declaraciones sobre MasterChef Celebrity volvieron a poner el foco en una faceta menos conocida de su vida: el compromiso con los comedores y las personas que necesitaban asistencia alimentaria.

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