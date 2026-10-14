La muerte de Jorge “Roña” Castro a los 59 años generó una profunda conmoción y, en medio del dolor, su hija Quimey rompió el silencio en Arriba Argentinos, el noticiero de eltrece, donde reconstruyó los dramáticos momentos que vivió junto a su papá antes de su fallecimiento.

Conmovida por lo sucedido, la joven contó que se encontraba con el exboxeador y su mamá en un bingo de Morón, durante una salida que solían compartir los tres. Según explicó, aunque sus padres llevan alrededor de 15 años separados, mantienen una relación de amistad muy cercana: “Estaba conmigo y con mi mamá. Gracias a Dios estaba conmigo”, expresó la joven al recordar que acompañaba a su papá cuando comenzó a sentirse mal.

Además, remarcó que su papá era diabético e insulinodependiente desde hace años, pero que se cuidaba con las comidas, tomaba muy poco alcohol y entrenaba lo mínimo necesario en el gimnasio donde también daba clases.

Foto: Captura (eltrece)

Durante la entrevista, la hija del exboxeador contó que todo ocurrió de manera repentina. Castro se había levantado para ir al baño y, al regresar, comenzó a manifestar un fuerte malestar físico: “Estábamos bien y de repente me dijo: ‘Voy al baño’. Estamos tranquilos porque registrado en las cámaras. Se fue al baño y, a la hora de regresar, me dijo: ‘Me duele un poco el pecho’. Yo le dije: ‘Es porque fumás como un salvaje’. Él no fumaba mucho, solo cuando iba al bingo”, relató.

“Después me dijo: ‘Sí, ahora me tomo una pastilla y se me pasa’”, contó Quimey. Y agregó que el dolor comenzó a crecer con el correr de los minutos: “Me dijo: ‘Me duele el pecho. Me duele mucho, hija’”, recordó sobre las palabras que más la marcaron de aquel momento.

Ante la gravedad del cuadro, llamaron a la seguridad del lugar. Según relató, trasladaron al exboxeador a una habitación aparte, donde comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP): “Fue así, tan rápido como lo cuento”, resumió, todavía atravesada por el impacto de lo ocurrido.

En otro tramo de la entrevista, Quimey habló sobre cómo veía a su papá en los últimos tiempos y destacó que estaba entusiasmado con los proyectos solidarios que tenía en marcha: “Él estaba bien, estaba muy contento con los proyectos de los comedores. Tenía muchos proyectos a largo y corto plazo. No los pudo cumplir”, aseguró.

“No tengo mucho más que decirles que, por favor, se respete el luto ajeno. Mi mamá está muy mal. Así que, por favor, más que nada que por nosotros”, cerró, muy dolida.

Quimey: “Estábamos bien y de repente me dijo: ‘Voy al baño’. Estamos tranquilos porque registrado en las cámaras. Se fue al baño y, a la hora de regresar, me dijo: ‘Me duele un poco el pecho’”.

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MURIÓ EL ROÑA CASTRO: EL DESGARRADOR MENSAJE DE LA NOVIA

La muerte de Jorge “Roña” Castro, quien falleció este miércoles 14 de octubre a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón, provocó una profunda conmoción. En medio del dolor, su novia, Noe Vigliarolo, le dedicó un desgarrador mensaje de despedida en Instagram.

Junto a una foto en la que aparece dándole un beso al exboxeador, la mujer expresó el amor que los unía, recordó los momentos que compartieron y reveló que tenían planes juntos: “Ay, mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió.

En su publicación, Noe también destacó que, pese a las diferencias, siempre se mantuvieron unidos: “Nosotros dos siempre compañeros, con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano”.

El desgarrador mensaje de la novia del “Roña” Castro tras su muerte (Foto de Instagram)

En el mensaje, Vigliarolo reveló que tenían proyectos por delante y que incluso planeaban comprometerse durante un viaje a la Costa: “Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la Costa”, contó, al recordar los planes que quedaron truncos tras la muerte del deportista.

Finalmente, la mujer expresó el profundo dolor que atraviesa por la pérdida de su pareja: “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida. Te voy a amar siempre, toda la vida, mi Roñis. Hasta siempre, amor de mi vida. No sabés cuánto te vamos a necesitar”.