El exboxeador argentino Jorge “Roña” Castro murió este miércoles 14 de octubre, a los 59 años, luego de descompensarse durante la madrugada en el Bingo de Morón.

El excampeón mundial de peso mediano fue asistido en el lugar, pero los intentos de reanimación no dieron resultado.

La noticia fue desarrollada en Arriba Argentinos por Pablo Gravellone: informó que Castro se encontraba en el establecimiento cuando sufrió la descompensación.

Según los primeros informes médicos mencionados durante la cobertura, el episodio podría haber estado relacionado con una baja de insulina. El exboxeador padecía diabetes, aunque la causa de su muerte deberá ser establecida por la investigación correspondiente.

CASTRO. El Roña se prepara para su combate (foto diario Olé).

Qué pasó con Jorge “Roña” Castro en el Bingo de Morón

El cronista Lucas Jerez, que se encontraba en el lugar, brindó detalles sobre lo ocurrido durante la madrugada. Según precisó, el episodio sucedió cerca de las tres de la mañana, en la sala de máquinas del bingo.

“Llegó el equipo de salud, intentaron reanimarlo y no hubo caso”, relató el periodista al informar que Castro había fallecido en el establecimiento.

Además, el cronista señaló que el cuerpo ya había sido trasladado a la morgue y que la Justicia intervenía para investigar las circunstancias de la muerte, bajo la carátula de “averiguación de muerte”.

Qué pasó con Jorge “Roña” Castro en el Bingo de Morón

Quién era Jorge “Roña” Castro, una figura del boxeo argentino

Jorge “Roña” Castro fue uno de los nombres destacados del boxeo argentino y alcanzó su época de mayor gloria deportiva en 1994, cuando se consagró campeón mundial de peso mediano.

Con una extensa trayectoria sobre el ring y una personalidad que lo convirtió en un personaje popular dentro y fuera del deporte, Castro dejó su huella en el boxeo nacional.

Su muerte, a los 59 años, generó conmoción en el ámbito deportivo argentino.