Jorge “Roña” Castro murió este miércoles 14 de octubre, a los 59 años, tras descompensarse durante la madrugada en el Bingo de Morón.

Los primeros informes médicos señalaron que el episodio podría estar relacionado con una baja de insulina, aunque la causa de su muerte todavía debe ser confirmada.

El exboxeador padecía diabetes y sufrió la descompensación cerca de las tres de la mañana, en la sala de máquinas del establecimiento.

Según informó el cronista Lucas Jerez en Arriba Argentinos, el equipo de salud acudió al lugar e intentó reanimarlo, pero no logró salvarle la vida.

El cuerpo fue trasladado a la morgue y la Justicia inició una investigación bajo la carátula de “averiguación de muerte” para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Qué pasó con Jorge “Roña” Castro en el Bingo de Morón

Quién era Jorge “Roña” Castro, una figura del boxeo argentino

Jorge “Roña” Castro fue uno de los nombres destacados del boxeo argentino y alcanzó su época de mayor gloria deportiva en 1994, cuando se consagró campeón mundial de peso mediano.

Con una extensa trayectoria sobre el ring y una personalidad que lo convirtió en un personaje popular dentro y fuera del deporte, Castro dejó su huella en el boxeo nacional.

Su muerte, a los 59 años, generó conmoción en el ámbito deportivo argentino.