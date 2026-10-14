La muerte de Jorge “Roña” Castro, a los 59 años, generó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y vecinos. Este miércoles por la mañana, el cronista Lucas Jerez, de Arriba Argentinos, se acercó a la casa familiar del exboxeador en Morón y mostró las escenas de dolor que se vivían en el lugar.

Según detalló el reportero de eltrece, en esa vivienda viven la exmujer de Castro y algunos de sus hijos. Aunque el deportista no residía allí, solía visitar a su familia con frecuencia y mantenía un vínculo cercano con el barrio.

El dolor en la casa del “Roña” Castro tras la muerte del boxeador: familiares y vecinos conmocionados

El desgarrador testimonio de un comerciante que conocía al “Roña” Castro

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de un carnicero de la zona, que recordó al excampeón mundial con mucho afecto y aseguró que lo había visto apenas dos semanas atrás.

“Me sorprendió mucho la noticia. Hacía 15 días habíamos estado con él. Era una persona muy buena, muy querida en el barrio. Es un golpe bárbaro”, expresó el comerciante.

Además, destacó el costado solidario del exboxeador, que recorría los comercios de la zona para conseguir buenos precios para sus comedores.

“Él no vivía acá, pero solía venir. Muy solidario, siempre buscando precios”, contó.

Conmoción en la casa del “Roña” Castro: el dolor de su familia y sus vecinos

El vecino también aseguró que nada hacía pensar en este desenlace: “No se lo veía mal. Nos sorprendió mucho la noticia. Era un campeón en el ring y afuera, porque era un tipazo”.

Por último, recordó que Castro llevaba muchos años vinculado al barrio y que mantenía una buena relación con sus vecinos y sus hijos. “Hace muchos años que vivía en este barrio y no tenía problemas con nadie. Tenía unos cuantos hijos y se llevaba bien con todos”, concluyó.