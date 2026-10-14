El desgarrador mensaje de la novia del “Roña” Castro tras su muerte (Foto de Instagram)

La muerte de Jorge “Roña” Castro, quien falleció este miércoles 14 de octubre a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón, provocó una profunda conmoción. En medio del dolor, su novia, Noe Vigliarolo, le dedicó un desgarrador mensaje de despedida en Instagram.

Junto a una foto en la que aparece dándole un beso al exboxeador, la mujer expresó el amor que los unía, recordó los momentos que compartieron y reveló que tenían planes juntos.

Murió Jorge “Roña” Castro a los 59 años (foto diario Olé).

El desgarrador mensaje de la novia del “Roña” Castro tras su muerte

“Hay, mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió.

En su publicación, Noe también destacó que, pese a las diferencias, siempre se mantuvieron unidos: “Nosotros dos siempre compañeros, con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano”.

El desgarrador mensaje de la novia del “Roña” Castro tras su muerte (Foto de Instagram)

Los planes que la novia del “Roña” Castro tenía con el exboxeador

En el mensaje, Vigliarolo reveló que tenían proyectos por delante y que incluso planeaban comprometerse durante un viaje a la Costa.

“Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la Costa”, contó, al recordar los planes que quedaron truncos tras la muerte del deportista.

Finalmente, la mujer expresó el profundo dolor que atraviesa por la pérdida de su pareja: “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida. Te voy a amar siempre, toda la vida, mi Roñis. Hasta siempre, amor de mi vida. No sabés cuánto te vamos a necesitar”.