La conmoción por la muerte de Jorge “Roña” Castro (59) sumó un capítulo de altísima tensión. Durante la emisión de La Mañana con Moria por eltrece, la periodista Mercedes Ninci dio a conocer un testimonio clave que podría dar un giro en la investigación sobre las circunstancias en las que falleció el excampeón mundial.

Ninci se puso en contacto con Marcos Tolosa, el hombre que se encontraba jugando al lado del exboxeador en la sala de juegos del Bingo de Morón en el momento justo en que sufrió la descompensación.

La declaración del testigo presencial apunta fuertemente a la falta de asistencia médica dentro del recinto y a la demora de la atención de emergencia.

Testigo de la muerte del Roña Castro: “Me dijo me duele el pecho y cayó”

Testigo: “Me dijo me duele el pecho y cayó”

En diálogo con la movilera, Tolosa relató en detalle cómo fueron los dramáticos momentos en los que “El Roña” comenzó a sentirse mal.

“Simplemente se descompuso, me dice ‘me duele el pecho’ y cayó. No le di tiempo, estaba vivo, estaba lo más bien”, detalló el testigo visiblemente afectado.

Según el relato expuesto al aire, la víctima habría sufrido una descompensación vinculada a su cuadro de diabetes antes del colapso cardiaco. Sin embargo, la mayor polémica se centra en la respuesta institucional ante la urgencia.

Grave denuncia contra el establecimiento: “No había ni una enfermera”

El testimonio puso la lupa sobre las medidas de seguridad médica en las salas de apuestas masivas. “Lo dejaron morir. La ambulancia demoró 15 minutos. No había un enfermero, no había un médico”, denunció Ninci tras repasar las palabras del testigo.

En la misma línea, Tolosa, quien afirmó ser cliente del lugar desde hace 28 años, remarcó la falta de infraestructura de primeros auxilios:

“Acá no había nada, no hay ni una enfermera acá adentro, nada. Acá uno se puede morir prácticamente como le pasó a él. Tuvo 15 minutos, hasta que vino la ambulancia 15 minutos, pero él estaba vivo. Lo han dejado morir”, sentenció el testigo.

Sin tránsito ni piquetes: el reclamo por los 15 minutos de espera

Durante el informe periodístico, se hizo hincapié en la ubicación del establecimiento —en pleno centro cívico y comercial de Morón— y en el horario en que ocurrió el trágico desenlace (pasada la medianoche).

Al no registrarse demoras de tránsito ni cortes en la zona a esa hora, la demora del auxilio médico generó una ola de indignación y abrió el debate sobre la obligatoriedad de contar con personal sanitario permanente en establecimientos nocturnos de alta concurrencia.

La investigación judicial continúa para determinar si existió abandono de persona o negligencia médica.