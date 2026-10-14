Jorge “Roña” Castro será velado este miércoles 14 de octubre desde las 18 en una cochería ubicada frente al cementerio de Morón.

Según informó el cronista Lucas Jerez en Arriba Argentinos, el entierro del exboxeador está previsto para este jueves 15 de octubre, a las 12 del mediodía.

De acuerdo con la información difundida en el noticiero de eltrece, el cuerpo del excampeón mundial todavía se encontraba en la morgue de Morón al momento de la cobertura.

Cómo fueron los últimos momentos del Roña Castro

Durante la transmisión, el cronista también contó que una de las hijas del exboxeador brindó detalles sobre las circunstancias de su muerte. Según su testimonio, Castro estaba acompañado por ella y por su madre cuando comenzó a sentirse mal.

La joven habría sido testigo de sus últimos momentos y contó que el deportista le advirtió que se sentía mal antes de descompensarse en el bingo de Morón.