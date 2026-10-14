Mirá lo que contó Noelia Vigliarolo en Puro Show sobre el fallecido boxeador.

El dolor por la muerte de Jorge Castro sorprendió esta madrugada a Noelia Vigliarolo, su concubina, y como si la perdida no fuera suficiente el luto se complicó por la pésima relación que tiene con los 15 hijos del fallecido boxeador.

“Nadie me llamó para avisarme que había muerto. Me mandó un allegado de él para preguntarme si era verdad...”, se quebró en vivo en un movil con Puro Show desde la casa de Locomotora.

“Imaginate cómo me puse yo. Me estaban diciendo algo que yo no tenía la menor idea. De ahí me puse a averiguar hasta que... Hasta que, bueno, me dijeron que era así”, continuó la mujer de 33 años.

Foto: Facebook de Roña Castro. Por: Estefania Lisi

En ese punto, la joven que estuvo los últimos tres años junto al excampeón mundial de boxeo confirmó que “estaba con su hija”, pero que no tiene “relación con ellos” por lo que tuvo “adivinar dónde irlo a buscar”.

“La verdad es que me súper dolió eso”, exclamó dolida.

Qué pasará con el velatorio del Roña Castro

En medio de la pesadilla que afirmó estar atravesando, Noelia enfatizó: “Por supuesto que me voy a despedir de él. Me corresponde”.

Es que si bien la familia del Roña Castro tampoco le comunicaría cuándo y dónde sería el velatorio ni el entierro, ella remató: “Yo estoy muy tranquila de que siempre hice las cosas bien para que él esté feliz”.