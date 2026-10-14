Mirá lo que contó Jorge Locomotora Castro en MShow.

La muerte de Jorge Roña Castro a los 59 años sorprendió a todos en la madrugada del miércoles, ya que hace apenas un mes había expresado su ferviente deseo de concretar un mega proyecto audiovisual.

“Estamos por sacar la serie de ocho capítulos del Roña Castro”, había afirmado el pugilista retirado a MShow.

Luego había blanqueado al artista ideal para interpretarlo: “Lo van a ver a Luciano Castro, están viendo”.

Es que al ser aficionado al boxeo Luciano daba el perfil exacto para el rol.

También conocido como Locomotora Castro, el punto más alto de su carrera fue la consagración como campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de 1994.

El rol de Locomotora Castro

Más allá del estelar de Luciano, el Roña aclaró: “Yo voy a comentar mi historia”.

Jorge Locomotora Castro.

Y reveló: “Quieren ir a filmar afuera, a Monterrey (México), a Catamarca, en Caleta Olivia (Santa Cruz)”.

“Ojalá yo también pueda actuar”, cerró Jorge Castro ilusionado con compartir el set con Luciano Castro.

Noe Vigliarolo y Jorge Castro. (Foto: @noevigliarolo)

Padre de 15 hijos fruto de diversas relaciones, era abuelo de 14 nietos y los últimos tres años estuvo en pareja con Noelia Vigliarolo.

El récord de Jorge Castro como boxeador profesional (1987-2007)

130 Victorias (90 KO) - 11 Derrotas - 3 Empates

Logros:

🏆 Campeón Argentino del Peso Superwélter

🏆 Campeón Sudamericano del Peso Superwélter

🏆 Campeón Mundial AMB del Peso Mediano

🏆 Campeón Sudamericano del Peso Crucero