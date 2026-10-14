Sebastián “Pollo” Vignolo protagonizó un blooper en vivo que despertó sospechas sobre el futuro de Morena Beltrán en MasterChef Celebrity. Durante la emisión de Fútbol 90 (ESPN), el conductor deslizó que la periodista deportiva había quedado afuera del reality de Telefe, aunque intentó corregirse al advertir la repercusión de sus palabras.

Todo ocurrió durante un debate sobre las habilidades culinarias de los integrantes del equipo. En ese contexto, Oscar Ruggeri se dirigió a Beltrán y le preguntó: “Vos no vas a hablar... ¿Qué estás cocinando, vos? ¿O te echaron?”. La consulta dio pie a una respuesta inesperada de Vignolo, que intervino con una frase que llamó la atención de todos.

Wanda Nara y el equipo de MasterChef Celebrity. Foto: Telefe Por: Adrian Diaz Bernini

“Quedó afuera, quedó afuera”, lanzó el conductor. Sorprendida, Morena negó lo que acababa de escuchar mientras miraba descolocada a la cámara. La periodista tiene cláusulas de confidencialidad sobre lo que sucede en el certamen y no puede anticipar públicamente los resultados de las grabaciones.

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EL INTENTO DEL POLLO VIGNOLO POR CORREGIR SU SUPUESTA FILTRACIÓN

Al advertir la reacción de su compañera, Vignolo intentó dar marcha atrás con el comentario. “¡No, no!”, respondió Morena entre risas, mientras el conductor preguntaba: “¿No, todavía no se sabe?”. Luego, buscó salir del incómodo momento con otra consulta: “Ah... ¿estás peleándola?”. “Sí, se pelea, se pelea”, acotó la periodista para continuar con la conversación sin revelar información sobre el programa.

Para cambiar de tema, Beltrán contó cómo le había ido con una de sus últimas preparaciones en las cocinas del reality. “Ayer me fue bien... ayer hice un arroz con calamar muy rico”, comentó, sobre la gala de eliminación que se emitió este domingo, y que se grabó hace semanas.

Morena Beltrán y el Pollo Vignolo (Fotos: capturas ESPN)

El fragmento no tardó en circular por las redes sociales y generó especulaciones entre los seguidores de MasterChef Celebrity. Algunos usuarios interpretaron las palabras de Vignolo como un posible adelanto de la eliminación de la periodista, aunque el intercambio no constituye una confirmación oficial de ese desenlace.

Como el reality se graba con anticipación, la situación alimentó las sospechas sobre el resultado de las próximas galas. Sin embargo, Morena todavía no puede revelar detalles de su participación y habrá que esperar la emisión del programa para saber si el comentario del conductor fue un spoiler involuntario o simplemente un blooper al aire.

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