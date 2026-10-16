A días de divorciarse de Mauro Icardi, Wanda Nara publicó en su tienda online una camiseta de la Selección argentina que perteneció al delantero. El detalle que más sorprendió fue el precio: $20.000, una cifra considerada baja para una prenda vinculada a la carrera de un futbolista internacional.

La camiseta, con el número 9 y asociada al paso de Icardi por la Selección, apareció en la tienda de Wanda y rápidamente se viralizó.

Además del precio, otro detalle que llamó la atención fue la descripción que Wanda eligió para vender la camiseta: la presentó como de un “exjugador” y aclaró que tiene “poco uso”.

La camiseta con el número 9 en venta en la tienda online de Wanda Nara.

Cuánto cuesta la remera de L-Gante en la tienda de Wanda

L-Gante y Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

En Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich compararon el precio de la camiseta con otros artículos de la tienda de Wanda.

Por ejemplo, una remera vinculada a L-Gante, exnovio de Wanda, se vende a $180.000.