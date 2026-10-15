Wanda Nara volvió a dar que hablar después de una noche de celebración. Luego de recibir un Martín Fierro de la Música por su canción “Bad Bitch”, la conductora protagonizó una acción solidaria en Casa Garrahan que quedó registrada en las redes sociales de la institución.

La cuenta oficial de Instagram de la Fundación Garrahan publicó un video de la visita, en el que se ve a Wanda rodeada de las mamás y los chicos que se encontraban en el lugar.

La mediática también compartió las imágenes en sus historias de Instagram y les dedicó un mensaje de agradecimiento: “Gracias por recibirme con tanto amor”, escribió la empresaria sobre la publicación, que mostró a las familias sonrientes y levantando las manos para posar junto a ella.

Wanda visitó la Fundación Garrahan y Casa Garrahan y sorprendió a las mamás en su día con productos de belleza. El gesto estuvo destinado a las mujeres que acompañan a sus hijos durante tratamientos médicos y que encuentran allí un espacio de alojamiento y contención mientras atraviesan situaciones difíciles lejos de sus hogares.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

La visita quedó retratada en una imagen grupal en la que se observa a Wanda sentada junto a varias mujeres y chicos. El clima de alegría y cercanía se reflejó en las sonrisas de los presentes y en el mensaje que la conductora eligió para agradecer el recibimiento.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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WANDA NARA MOSTRÓ SU FIGURA EN ROPA INTERIOR TRAS SEGUIR LA DIETA KARDASHIAN Y ENCENDIÓ LAS REDES

Wanda Nara volvió a captar todas las miradas en las redes sociales. Esta vez, la conductora compartió un video frente al espejo de su baño en el que mostró su figura con un look deportivo que no pasó inadvertido: un top blanco corto y una bombacha negra.

Con el pelo suelto y su característico estilo para posar ante la cámara, Wanda se filmó mientras acomodaba su cabello y lucía su silueta. El video dejó al descubierto su abdomen y sus curvas, en una publicación que rápidamente despertó la atención de sus seguidores.

Pero detrás de esta nueva aparición también aparece un dato que genera curiosidad: su decisión de seguir la llamada dieta Kardashian, con la que habría adelgazado 7 kilos en tres semanas.

Foto: Captura de video de Instagram (@wanda_nara)

Cabe recordar que Wanda había blanqueado en las redes sociales que debió subir 10 kilos para interpretar a Lucía en su película “¿Quién quiere ser mi hijo?“, que protagonizó junto a Agustín Bernasconi.

Esta vez, sin necesidad de grandes producciones ni de un vestuario sofisticado, Wanda eligió un look sencillo y una selfie en movimiento para mostrar cómo luce actualmente.

¡Una bomba!