De qué murió Antonio Grimau: qué se sabe sobre su estado de salud (Foto web(

La muerte de Antonio Grimau generó conmoción en el mundo del espectáculo argentino. El actor, de 82 años, estaba internado en el Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer y atravesaba un problema de salud que lo había obligado a alejarse de sus compromisos laborales.

La información fue compartida por la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa, donde contó que el artista iba a protagonizar una obra teatral junto a Andrea del Boca en Villa Carlos Paz, pero se había bajado del proyecto una semana antes.

“Estaba transitando un problema de salud y se había bajado del proyecto hace una semana”, informó la periodista.

Video de Telefe, A la Barbarossa.

Durante el programa, Shaw también recordó que Grimau había atravesado una enfermedad grave años atrás.

“Hace unos años tuvo un problema de salud que pudo superarlo. Fue un cáncer complicado... Era un hombre lleno de proyectos, pero se corrió a un costado”, amplió.

Por el momento, no se informó oficialmente una causa médica específica de su fallecimiento. Pero en comunicación con A la Barbarossa, la actriz Virginia Lago contó que Grimau “la estaba peleando” y que tenía un problema respiratorio. “Ya no fumaba, pero fue fumador”, agregó Lago.

Minutos más tarde, Pía contó que el actor tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y estaba con oxígeno.

Antonio Grimau: una vida dedicada a la actuación

Antonio Grimau construyó una extensa trayectoria en el espectáculo argentino, con trabajos en televisión, cine y teatro. Quedó huérfano a los 13 años y comenzó a trabajar desde joven. A los 16, decidió apostar por su vocación actoral y se formó en el Instituto de Arte Moderno y con Juan Carlos Lenet.

Su debut teatral fue en el Teatro de Almagro Charles Chaplin y, hacia fines de la década de 1960, comenzó a trabajar en televisión. Con el tiempo, se convirtió en un rostro reconocido de la ficción nacional.

Entre sus trabajos televisivos más recordados se encuentran Rolando Rivas, taxista, Más allá del horizonte, Soy gitano, Padre Coraje, Valientes, Herederos de una venganza y Solamente vos. Por su actuación en Valientes, recibió su primer premio Martín Fierro en 2010.

En cine, debutó en 1974 con La Mary, dirigida por Daniel Tinayre y protagonizada por Susana Giménez y Carlos Monzón. A lo largo de su carrera participó en más de 20 películas, entre ellas Caballos salvajes, El hombre de arena y Angélica.

El teatro también fue una parte fundamental de su recorrido artístico: integró más de 50 obras, entre clásicos, comedias y musicales. Se destacó en producciones como Hello, Dolly!, junto a Lucía Galán, Piel de Judas y Los invertidos, obra por la que recibió reconocimientos. En 2026, formó parte de Vamo’ los pibes, en el Multiteatro, uno de sus últimos trabajos sobre las tablas.