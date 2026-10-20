Antonio Grimau falleció este martes 20 de octubre a los 82 años y construyó una extensa trayectoria en la televisión y el teatro argentino, pero detrás de sus personajes también hubo una historia personal atravesada por grandes amores, la paternidad y pérdidas profundas.

Tras conocerse su muerte este martes 20 de octubre, sus vínculos sentimentales vuelven a ocupar un lugar en el recuerdo de una figura que supo conquistar al público como uno de los galanes más reconocidos de la ficción nacional.

A lo largo de su vida, el actor mantuvo relaciones que dejaron una huella importante en su historia familiar. Entre ellas se destacó su romance con Leonor Manso, reconocida actriz con quien compartió tanto su vida personal como sus primeros pasos en la profesión.

En agosto de 2025, durante una entrevista con LA NACION, Grimau repasó algunos de esos vínculos y reflexionó sobre el paso del tiempo, la intimidad y la importancia de seguir apostando al amor.

Antonio Grimau y Leonor Manso: una historia de amor que también los unió en la actuación

La relación entre Antonio Grimau y Leonor Manso fue una de las más importantes en la vida del actor. Se conocieron mientras estudiaban actuación y, además de compartir su vínculo sentimental, comenzaron a construir juntos sus carreras artísticas.

Manso fue una figura clave en los primeros años de Grimau como actor. En una entrevista, él recordó cómo ella lo acompañó en sus comienzos y cómo el vínculo entre ambos también estuvo atravesado por el aprendizaje y la vocación.

Esther Barrientos

Durante su relación tuvieron a su hijo Lucas Rebolini, nacido en 1974. La pareja se separó años después, pero el final del romance no significó una ruptura definitiva del vínculo entre ellos.

Con el tiempo, ambos lograron conservar una relación de afecto y respeto. Incluso volvieron a compartir escenario en distintas oportunidades, entre ellas la obra Danza macabra, una experiencia que Grimau recordó con especial cariño.

En una entrevista con LA NACION, el actor describió como “estupenda” la relación que mantenía con su expareja. Su historia con Manso fue, así, mucho más que un romance de juventud: se convirtió en un lazo que perduró a través de los años y de las distintas etapas de sus vidas.

La tragedia familiar que marcó la vida de Antonio Grimau

Uno de los episodios más dolorosos en la vida personal del actor fue la muerte de su hijo Lucas, ocurrida en 2010. La pérdida lo atravesó profundamente y fue uno de los momentos más difíciles que tuvo que afrontar.

En aquella entrevista de 2025, Grimau recordó cómo el trabajo lo ayudó a transitar el duelo. Por entonces estaba haciendo la obra El anatomista y decidió volver al escenario después de tomarse una semana.

El propio actor explicó que necesitaba concentrarse en su labor para poder atravesar ese momento. La actuación, que había sido una vocación desde su juventud, volvió a convertirse en un sostén fundamental.

Además de Lucas, Grimau fue padre de dos hijas, Luciana y Antonia, y disfrutó de su rol como abuelo. En la charla, habló con orgullo de su familia y de las nietas que tuvo a través de Luciana.

Los otros amores de Antonio Grimau y su decisión de preservar la intimidad

Después de su separación de Leonor Manso, Antonio Grimau continuó con su vida sentimental y formó una familia con sus hijas. A lo largo de los años también se conocieron otros vínculos, aunque el actor fue cada vez más reservado a la hora de hablar de su intimidad.

En 2017 trascendió su relación con Marty, una admiradora con quien inició un romance. La historia llamó la atención por la diferencia de edad entre ambos (ella tenía 35 años) y por la manera en que se había originado el vínculo.

Antonio Grimau en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Sin embargo, Grimau dejó en claro en distintas entrevistas que prefería mantener su vida privada lejos de la exposición pública. En una charla anterior con LA NACION, había explicado que, después de compartir aspectos de su intimidad, decidió resguardar esa parte de su vida.

Esa postura también se reflejó en sus declaraciones más recientes, cuando fue consultado sobre su situación sentimental y respondió con humor que, si había sido un galán, cómo no iba a tener un amor.

La reflexión de Antonio Grimau sobre el amor en los últimos años

En agosto de 2025, durante una entrevista con LA NACION, Grimau volvió sobre el tema de los vínculos y dejó una frase que sintetizó su manera de entender el amor: “Renunciar al amor es renunciar a la vida, de algún modo”.

Lejos de asociarlo únicamente con una pareja, el actor también hablaba del afecto que lo unía a sus hijos, sus nietas, sus amigos y las personas que habían sido importantes en su camino.

Antonio Grimau y Cristina Alberó. Por: Estefania Lisi

Su historia con Leonor Manso, la familia que construyó y su decisión de preservar ciertos aspectos de su intimidad formaron parte de una vida en la que el amor tuvo distintas formas.

Tras conocerse su muerte este 20 de octubre, aquellas palabras cobran un significado especial y permiten recordar no solo al galán que conquistó a varias generaciones desde la pantalla, sino también al hombre que, pese a las pérdidas y al paso del tiempo, siguió encontrando en los afectos una parte esencial de su vida.