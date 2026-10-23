La última semana en Cuestión de Peso estuvo marcada por la crisis que atravesó Lorna, una de las participantes más reconocidas del reality. En su paso por Puro Show, relató cómo el sistema de eliminaciones y el llamado “plan canje” la pusieron al límite, al punto de considerar su renuncia.

La tensión llegó cuando Lorna se enteró de que debía enfrentar varias eliminaciones seguidas por el “plan canje”. “No, entonces renuncio. Yo, plan canje, no. No puedo soportar eso por indicación médica, psiquiátrica”, expresó, visiblemente angustiada.

El “plan canje” consiste en que, cuando los pacientes no logran bajar de peso y piden que no haya eliminación un día, deben compensar con más días de eliminación seguidos. Para Lorna, esta dinámica resultó insostenible: “Si eso me cuesta irme del programa, lamentablemente me iré, porque tengo que priorizar mi salud psiquiátrica. No puedo estar sometida”, dijo en el programa saludable.

Lorna y Sergio Verón en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Desde el ciclo se intentó contenerla y se le sugirió que hablara con los profesionales de la clínica antes de tomar una decisión definitiva. “Yo ya estoy decidida, no voy a soportar otro plan canje. Lo llamen como lo llamen”, insistió Lorna.

QUÉ DIJO LORNA EN SU PASO POR PURO SHOW TRAS LA CRISIS EN CUESTIÓN DE PESO

Durante la entrevista en Puro Show, Lorna contó que logró recomponerse y que el problema se resolvió: “Hoy me siento bien. Creo que si el doctor Cormillot hubiera estado ese día, no se hubiera llegado a ese punto, pero igual me siento bien en el programa. Quiero aclarar que todos me tratan bien”, explicó.

Lorna en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

La participante también detalló que, aunque el sistema puede ser duro, el equipo trabaja para acompañar cada caso en particular y que pudo seguir adelante gracias al apoyo recibido. Además, señaló que la parte física es la que más le cuesta: “Seguir el plan alimentario y las actividades físicas es difícil para mí, Sergio (Verón) puede dar fe”.

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