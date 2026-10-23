Días atrás, Lali Espósito viajó a Miami para estar presente en los Premios Billboard de la Música Latina 2026. Durante su paso por la alfombra roja, la artista fue interceptada por la periodista Maite Peñoñori quien aprovechó para hacerle todo tipo de preguntas.

Como no podía ser de otra manera, la exintegrante de LAM le preguntó por su reciente colaboración con Tini Stoessel y Marilina Bertoldi en su último show en el Estadio River. Además, le consultó si era verdad que la cantante la había invitado a su boda con Rodrigo de Paul, la cual será en diciembre.

“Tini, que es una superestrella, fue muy generosa conmigo... porque en toda esa agenda y en todo su momento de su vida, que se haya tomado el tiempo de venir, de hacer este chiste de las dos vestidas de novia y cantar un clasicón de la historia del pop”, reconoció la artista, elogiando a su colega.

Lali Espósito confirmó que Tini Stoessel está invitada a su boda (Video: Instagram @maitepenio)

LALI ESPÓSITO CONFIRMÓ QUE TINI STOESSEL ESTÁ INVITADA A SU BODA

“¿Y es verdad que se invitaron mutuamente a casamientos?“, quiso saber Maite Peñoñori. ”Sí, claro, nos invitamos", confirmó Lali Espósito. “Yo estoy invitada a su boda, ella fue invitada a la mía”. Además, contó detalles de la íntima charla.

“Yo hago una boda muy muy pequeñita, casi que le dije: ‘Si te da paja que sea tan chiquito, o sea, tomá tu decisión tranquila’. Pero ella está viendo su agenda porque tiene ganas de venir, así que también muy generosa en ese sentido, en lo personal. Y me invitó a su boda. ¡Un amor!”, agregó la artista.