La llegada de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a Oviedo, España, por los Premios Princesa de Asturias 2026 revolucionó a los fanáticos que se acercaron al Hotel de la Reconquista para intentar conseguir una foto o un autógrafo del futbolista. Sin embargo, una escena protagonizada por la empresaria rosarina se robó todas las miradas: su reacción cuando un guardia de seguridad le impidió a un nene acercarse a su ídolo.

El episodio cuando la pareja se preparaba para salir del hotel en el que se alojaba. Detrás de las vallas de protección, cientos de seguidores esperaban la oportunidad de saludar al capitán argentino, que llegó a la ciudad española para recibir uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria deportiva.

Antonela Roccuzzo le pidió a los guardias de Lionel Messi con un simple gesto que lo dejaran pasar al pequeño niño para que le firmara los botines (Foto: captura de X/@goat10R).

En medio del operativo de seguridad, un pequeño fanático intentó acercarse a Messi para pedirle un autógrafo. Sin embargo, uno de los custodios le cerró el paso para evitar que avanzara entre la multitud y fue entonces cuando Antonela entró en escena.

QUÉ HIZO ANTONELA ROCCUZZO CUANDO EL GUARDIA FRENÓ AL NENE QUE QUERÍA ACERCARSE A MESSI

Lejos de pasar por alto la situación, Antonela Roccuzzo advirtió lo que estaba ocurriendo e intervino para que el chico pudiera llegar hasta Lionel Messi. Mientras caminaba junto a su marido, la empresaria hizo una seña con la mano dirigida al personal de seguridad para pedirles que dejaran avanzar al pequeño.

Antonela Roccuzzo le pidió a los guardias de Lionel Messi con un simple gesto que lo dejaran pasar al pequeño niño para que le firmara los botines (Foto: captura de X/@goat10R).

El gesto fue atendido por los custodios, que le permitieron al niño atravesar la barrera y acercarse al futbolista. Así, el fanático pudo cumplir su sueño de tener un recuerdo de su ídolo: Messi le firmó los botines que llevaba consigo.

Lionel Messi le firmó los botines a un niño fanático en Oviedo (Foto: captura de X/@goat10R).

Según informó Infobae, la escena se produjo durante la salida de la pareja rumbo al Palacio de los Deportes de Oviedo, donde Messi tenía previsto participar de un encuentro con la comunidad educativa. El episodio se sumó a otros momentos de cercanía del futbolista con los simpatizantes que lo esperaban en la ciudad española.

LA LLEGADA DE LIONEL MESSI A OVIEDO PARA RECIBIR EL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS 2026

La visita de Messi a Asturias generó una enorme expectativa. El rosarino llegó el jueves 22 de octubre acompañado por Antonela y fue recibido por una multitud de admiradores en las inmediaciones del Hotel de la Reconquista, entre aplausos, gritos y el sonido de las tradicionales gaitas asturianas.

A pesar del importante despliegue de seguridad, el futbolista también se acercó a algunos de los fanáticos para firmar camisetas y saludar a quienes habían esperado durante horas para verlo de cerca.

Este viernes 23 de octubre, Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en una ceremonia que se realizó en el Teatro Clara Campoamor y en la que la princesa Leonor le entregó la distinción.

Messi, a su llegada a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias (Foto: AFP).

El jurado destacó tanto su talento y su excepcional trayectoria deportiva como su trabajo solidario para promover el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad.

De esta manera, la visita del capitán argentino no solo quedó marcada por el reconocimiento a su carrera, sino también por los encuentros con sus seguidores. Entre ellos, el de aquel pequeño fanático que, gracias a la intervención de Antonela, pudo acercarse a su ídolo y llevarse sus botines firmados.

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