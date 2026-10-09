Baby Etchecopar protagonizó un tenso cruce con Mariano Yezze, su histórico compañero en A24, después de que el periodista definiera a Lionel Messi como “el mejor de los argentinos”. En desacuerdo con esa afirmación, el conductor de Basta Baby lo enfrentó a los gritos, cuestionó su postura e incluso mencionó a Cristina y a Máximo Kirchner para fundamentar su argumento sobre los valores de la sociedad argentina.

Todo comenzó cuando Etchecopar le preguntó a Yezze qué le diría a Messi tras su despedida de la Selección argentina. “Que es el mejor de nosotros, el mejor de los argentinos”, respondió el panelista. La frase provocó una inmediata reacción del conductor, que rechazó poner al capitán argentino por encima de otras personas que, desde su perspectiva, también merecen reconocimiento.

Lionel Messi y Baby Etchecopar (Fotos: capturas Telefe y A24)

“¿Estás loco vos, bolu...? Es una bolu... grande como una casa, hay muchos argentinos mejores. Él es mejor jugando al fútbol, pero hay médicos, hay maestros. ¿Cómo vas a decir eso? Sabés que ya me hinchaste las pelotas”, disparó Etchecopar, visiblemente molesto con la respuesta de su compañero.

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Aunque después pasó a su editorial sobre los agravios que recibió Luis Novaresio en las redes sociales por parte del presidente Javier Milei, Etchecopar volvió sobre la discusión con Yezze. “Lo que vos dijiste no te lo voy a perdonar nunca”, lanzó. Su compañero intentó explicar que consideraba a Messi un representante de valores positivos y familiares, pero el conductor insistió en cuestionar esa valoración.

“No, yo soy mejor que Messi, haciendo lo que hago. Messi es buen jugador de fútbol, che, dejemos de pelotu... Dijimos que Cristina era honesta, que Máximo era un lúcido, que este tipo es un gran economista... ¡Y estamos locos! ¿Cuáles son los valores de la Argentina?”, disparó Etchecopar, al mencionar a la expresidenta, a su hijo y a otra figura política sin identificar en ese fragmento. Yezze, por su parte, defendió su postura: “Es un tipo que llegó a lo más alto y es muy sencillo”.

Lionel Messi y Baby Etchecopar (Fotos: capturas Telefe y A24)

El conductor volvió entonces sobre su argumento y diferenció los logros deportivos de los valores personales. “Messi llegó a lo más alto del fútbol, es el mejor jugador de fútbol. Es divino, pero no es el mejor argentino”, sostuvo. También afirmó que para él su padre había sido el mejor argentino y reivindicó a quienes se levantan cada día para trabajar y mantener a sus familias. La discusión terminó con ambos estrechándose la mano, aunque sin ponerse de acuerdo. Etchecopar reconoció que Yezze era su amigo y que solían discutir, pero volvió a cuestionarlo por haber definido a Messi como “el mejor de los argentinos”.

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