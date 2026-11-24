Según informó Guido Záffora en El Diario de Mariana este martes, la China Suárez se presentó en las últimas horas en la Fiscalía de Benavidez acompañada por su abogado Agustín Rodríguez para ratificar la denuncia por amenazas contra Wanda Nara.

El fuerte episodio ocurrido en “la casa de los sueños” hace unas semanas, tomó estado público tras la difusión de un video que muestra el cruce entre ambas figuras. La denuncia se formalizó el viernes, cuando la actriz relató ante el fiscal los hechos ocurridos en la puerta de su casa, en presencia de la pareja de Wanda, Martín Migueles, y personal policial.

Las amenazas de Wanda Nara a la China Suárez (Foto: captura de eltrece).

Conforme al documento que mostraron en el programa de América, la China Suárez denunció que Wanda Nara la enfrentó cara a cara y le lanzó frases como: “En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te dejan en la calle y te van a cagar a palos a vos” y “A mis hijas no vengas a hablar porque yo te mato. A palos”. Además, la denuncia incluyó insultos racistas y descalificativos.

Las amenazas de Wanda Nara a la China Suárez (Foto: captura de eltrece).

LOS DETALLES DE LA DENUNCIA DE LA CHINA SUÁREZ Y LAS PRUEBAS PRESENTADAS

La China Suárez aportó como prueba el video del episodio, registrado el 6 de noviembre de 2026, que se viralizó en los días siguientes luego de su publicación en el programa Puro Show. El material audiovisual fue presentado ante la fiscalía.

En el escrito, la actriz pidió una prohibición de acercamiento: solicitó que Wanda no pueda acercarse a menos de 300 metros de su persona en cualquier lugar, ni ingresar al barrio La Isla de Nordelta ni al barrio San Jorge.

La denuncia de la China Suárez contra Wanda Nara (Foto: captura de América).

Este último fue incluido porque se mencionó que Wanda podría acceder a una vivienda allí por vínculos familiares. La denuncia, según el periodista, fue caratulada como amenazas, y no incluyó pedido de botón antipánico ni restricción perimetral.

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