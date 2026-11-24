Las diferencias de María Fernanda Callejón con Moria Casán quedaron expuestas una vez más, y este martes la panelista de La Mañana con Moria se cruzó con la conductora.
“Siempre suponiendo lo que van a hablar. El día que no pienses tanto en lo demás vas a ser mucho más feliz”, arrancó Moria.
Ahí, Callejón reaccionó: “Ay, no, otra vez”.
En ese instante arrancó una polémica que hizo reír de incomodidad al resto de los integrantes del programa, como a Nazarena Di Serio.
Así fue la discusión de Moria y Callejón
Moria: -No, pero estás siempre pensando lo que van a decir los demás.
María Fernanda: -Pero divertido, me edito.
Moria: -No, ¿qué te vas a divertir? Estás siempre pensando lo malo.
María Fernanda: -Me divierto.
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Moria: -Ya se contestó y se habló todo de ella. Al psicólogo, mi amor... Bueno, dale.
María Fernanda: -Sí voy a la psicóloga.
Moria: -No se nota.
María Fernanda: -¿No se nota?
Moria: -Bueno, son mis sesiones.
María Fernanda: -¿Cuántas sesiones me recomendás?
Moria: -No tengo ni idea porque nunca fui.
María Fernanda: -Bueno, entonces, shut up (callate).
Moria: -¿Por qué voy a shut up (callarme)? Ningún shut up (callate).
María Fernanda: -No, no sabés vos de terapia.
Moria: -Esto está para hablar, esto está para hablar. Bueno, fui nunca a terapia, pero cuando vi a una persona que no le está rindiendo o cambiá de psicólogo tené más análisis.
María Fernanda: -A mí me rinde y muy bien.
Moria: -Bueno, qué bueno. Es tu percepción, no es la mía.
María Fernanda: -Sí, es la mía y la de muchas personas.
Moria: -Pero no la mía que soy la conductora.