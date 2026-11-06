La discusión que Nazarena Di Serio tuvo con María Fernanda Callejón en la sala de maquillaje de eltrece llegó a oídos de Intrusos. Allí, Rodrigo Lussich contó el supuesto detonante de la pelea entre las panelistas de La mañana con Moria.
Al poco tiempo, Nazarena estalló en X y salió al cruce.“¿Cómo es eso de que un conductor cuenta al aire que una persona tuvo un embarazo interrumpido sin el consentimiento de la persona?”, planteó Nazarena.
“Primero que por suerte no me tocó pasar por algo tan doloroso. Segundo, si hubiera pasado, ¿por qué lo cuenta si yo no lo dije? Tercero, jamás me consultó“, manifestó.
El dolor de Nazarena Di Serio
Ahí continuó: “Es uno de los temas mas delicados que hay. Lo que atravieso como mujer con respecto a mi deseo de ser Mamá no lo hago publico pero ya que lo hicieron por mí”.
“Sí, muero de ganas de ser mamá y lamento no serlo, por ahora”, enfatizó.
“Que nadie nos exponga sin consentimiento nunca. Estoy re caliente”, remató Nazarena Di Serio sin mencionar a Rodrigo Lussich.