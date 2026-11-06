La interna familiar de los Caniggia sumó un nuevo capítulo y esta vez Alex Caniggia eligió dejar de lado su habitual personaje provocador para mostrar su costado más sensible. En medio del escándalo con Mariana Nannis, el mediático tuvo un tierno gesto con su hija Venezia y le dedicó unas palabras cargadas de amor que no pasaron inadvertidas.

Todo comenzó después de que Mariana Nannis cuestionara públicamente a Melody Luz por su lugar de nacimiento y el barrio en el que se crió. La bailarina es oriunda de San Martín y ese dato fue motivo de críticas por parte de la mediática, quien además evitó referirse a su nieta Venezia, con quien no tiene un vínculo cercano.

Frente a esta situación, Alex salió al cruce de su madre con un contundente mensaje, en el que defendió tanto a su pareja como a su hija y cuestionó los prejuicios de Mariana.

Alex Caniggia cuestionó públicamente a Solange Abraham en sus historias de Instagram | Foto: Web

Pero eso no fue todo. Un día después de ese explosivo descargo, Alex volvió a utilizar sus redes sociales y sorprendió con una publicación dedicada exclusivamente a su hija. Desde su cuenta secundaria de Instagram, que utiliza como respaldo, compartió un mensaje que reflejó el profundo amor que siente por la pequeña: “Podrán pasar los años, pero vas a ser siempre mi bebé. Mi osita grizzli. Hermosa, mi amor infinito y mi mayor bendición”, escribió.

Y, para cerrar su dedicatoria, agregó una frase que reforzó su postura en medio de la pelea familiar: “Te amo, hija hermosa de mi vida. Papá, siempre con vos”.

Foto: Instagram (@ilcapoac) Por: Fabiana Lopez

El gesto de Alex llegó en un contexto especialmente delicado para la familia, ya que Mariana Nannis no solo apuntó contra Melody Luz, sino que también lanzó fuertes críticas hacia su hija Charlotte Caniggia. Así, mientras el enfrentamiento con su madre suma nuevos capítulos, Alex parece tener una prioridad muy clara: proteger a Venezia y dejarle en claro que, más allá de cualquier conflicto familiar, su papá siempre va a estar a su lado.

Caniggia y Venezia posan juntos con coordinados outfits en tonos rosa y blanco frente a un automóvil

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ALEX CANIGGIA ESTALLÓ CONTRA MARIANA NANNIS POR SUS DICHOS CLASISTAS CONTRA MELODY LUZ: “SOS UNA RATA DE ALCANTARILLA”

La interna familiar de los Caniggia sumó un capítulo explosivo. Después de los repudiables comentarios clasistas de Mariana Nannis contra Melody Luz y su nieta Venezia, Alex Caniggia rompió el silencio y apuntó directamente contra su madre con un durísimo descargo en Instagram.

Sin filtro y visiblemente indignado, el influencer defendió a su pareja y a su hija, confirmó que no quiere mantener ningún vínculo con la mediática: “¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta, una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio”, disparó.

Lejos de quedarse ahí, Alex hizo referencia a los distintos lugares del mundo y cuestionó que el barrio de nacimiento pueda determinar el valor de una persona: “Pero qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. ¿Qué importa? El problema nunca fue San Martín. El problema es de la mentalidad. ¿Quién cree que un barrio determina el valor de una persona?”, expresó.

Alex Caniggia cuestionó públicamente a Solange Abraham en sus historias de Instagram | Foto: Web

Acto seguido, confirmó que considera terminado el vínculo con su madre y fue contundente sobre su decisión: “Por eso, gente, no todos los vínculos familiares merecen conservarse. Por ejemplo, en mi caso, mi madre para mí ya no existe. Esto ya lo dije anteriormente. Pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar. No existe aún más”.

Durante su descargo, el mediático no solamente salió en defensa de Melody y Venezia. También cuestionó que Mariana hubiera realizado comentarios despectivos sobre Charlotte Caniggia, su propia hija: “Y esta persona, este sujeto... mi madre, que no la podría llamar ni madre ni abuela, no solo criticó a mi hija y se metió con mi hija, con mi familia, lo más importante que tengo yo en mi vida, mi hija y mi mujer, sino que también se metió con mi hermana, o sea, su hija”, manifestó.

Alex Caniggia volvió a quedar en el centro de las críticas tras mostrar el cumpleaños de Melody Luz. Crédito: Instagram

“Una vergüenza, una vergüenza como abuela y como madre. También criticar a tu propia hija, que gana dos pesos con cincuenta y que no está a tu nivel. ¿Dónde la viste, una madre hablando así de una hija?”, siguió, visiblemente furioso.

Sobre el final del video, Alex redobló sus críticas y le dedicó a su madre las palabras más fuertes de todo el descargo: “Humillar a una hija no te hace superior, te hace miserable. Y creerte por encima de tus propios hijos, eso no es grandeza”, sostuvo.

Y cerró con una frase lapidaria que rápidamente se convirtió en el centro de la nueva polémica familiar: “Si para sentirte grande necesitás hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí eso es una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla”.

¡Tremendo!