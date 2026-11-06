Rusherking visitó el programa Otro Día Perdido de Mario Pergolini y se animó a repasar su faceta como actor, cuando formó parte de un capítulo de la serie de Guillermo Francella, El Encargado, junto con la China Suárez, con quien estaba en pareja en ese entonces.

En el programa, el conductor le dijo “Vamos a ver cuando actuaste, a ver si te acordas de esto”, y fue entonces cuando el músico le respondió visiblemente incómodo, sabiendo que se venía la escena con su ex: “Dale, más quilombo”, expresó.

Rusherking habló de su paso por la actuación con la China Suárez en el programa de Mario Pergolini (Foto: captura de eltrece).

“¡Qué loco, trabajaste con Francella! Las posibilidades eran ínfimas“, le dijo entre risas Pergolini mientras observaba la reacción tensa de Rusher, quien reconoció: ”Me gustó mucho actuar en ese momento, empecé grande y con ella (la China) que es una actriz muy buena también, con él que es un capo también, había mucha gente muy talentosa".

Rusherking habló de su paso por la actuación con la China Suárez en el programa de Mario Pergolini (Foto: captura de eltrece).

RUSHERKING, AGRADECIDO CON FRANCELLA POR CÓMO LO GUIÓ EN LA ESCENAS DE EL ENCARGADO

Durante la charla, Rusherking recordó una escena que grabó con Guillermo Franchela: “Hay una escena que él como que entra, toca la puerta y yo le abro y medio que le digo algo y él pasa corriendo, que la hicimos 70 veces”.

“Imaginate mi cara en blanco, pero él me ayudaba, me abría la puerta y me decía, che, tenés que hacer esto, y volví a cerrar la puerta. Muy capo, me guió toda esa actuación, me guió él, me ayudó”, expresó agradecido con el reconocido actor.

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