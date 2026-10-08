Rusherking volvió a encontrar el amor y decidió dejar de esconderlo. Después de varias semanas de rumores y especulaciones, el cantante confirmó su relación con Stef Jegier, la modelo e influencer que trabaja como azafata en los programas de Guido Kaczka.

La noticia llegó a través de las redes sociales, donde el artista compartió una fotografía que terminó con las dudas sobre su situación sentimental. En la imagen, Rusherking y Stef Jegier aparecen abrazados durante una escapada a la playa, disfrutando de unos días de descanso.

“El finde que necesitaba”, escribió el músico junto a la postal romántica. Lejos de mantener el vínculo en secreto, la joven también compartió la publicación en sus historias de Instagram y confirmó públicamente el romance.

CÓMO COMENZÓ EL ROMANCE ENTRE RUSHERKING Y STEF JEGIER

Aunque la pareja decidió oficializar su relación recientemente, los rumores de romance entre Rusherking y Stef Jegier habían comenzado semanas atrás.

Fue la periodista Pilar Smith quien reveló algunas pistas en Ángel Responde, el programa de Bondi Live, donde habló sobre los intercambios de likes y las coincidencias que los seguidores habían detectado en las publicaciones de ambos.

Las fotografías tomadas en lugares similares y las interacciones en Instagram alimentaron las sospechas de que el cantante estaba comenzando una nueva historia de amor.

Sin embargo, la confirmación llegó con una selfie de Rusherking junto a su nueva novia, en la que ambos se mostraron muy cercanos.

Otro detalle que llamó la atención fue que Stef Jegier compartió imágenes y videos de sus vacaciones familiares en el mismo destino donde se fotografió con el artista. Esto despertó especulaciones sobre la posibilidad de que el músico ya haya compartido tiempo con el círculo íntimo de su pareja.

QUIÉN ES STEF JEGIER, LA NUEVA NOVIA DE RUSHERKING QUE TRABAJA CON GUIDO KACZKA

Stef Jegier es modelo, influencer, creadora de contenido y community manager, aunque también tiene experiencia en la televisión argentina.

Actualmente, trabaja como azafata en los programas de Guido Kaczka en El Trece, donde logró ganar visibilidad entre los televidentes. Anteriormente, también formó parte de Bienvenidos a Ganar, el ciclo que se emitió por El Nueve.

Además de su trabajo frente a las cámaras, la joven desarrolló una importante presencia digital. En Instagram supera los 103 mil seguidores, mientras que en TikTok acumula más de 73 mil, plataformas en las que comparte contenido sobre moda, belleza, viajes y su vida cotidiana.

Su perfil también está vinculado con el mundo de las marcas, ya que realiza campañas publicitarias y colaboraciones comerciales con empresas de indumentaria y cosmética. Entre sus trabajos recientes se destacan distintas promociones para Temu, en las que comparte productos y códigos de descuento con sus seguidores.