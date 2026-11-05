En medio de las fuertes versiones sobre su separación de Martín Pepa, Carolina “Pampita” Ardohain volvió a mostrarse en público y las cámaras estuvieron pendientes de cada uno de sus movimientos. La modelo hizo su primera aparición después de que trascendiera la supuesta ruptura con el polista y eligió cumplir con un compromiso laboral: condujo un desfile en el shopping Las Lomitas.

Lejos de mostrarse afectada por la repercusión de las noticias sobre su vida amorosa, Carolina llegó al evento con una sonrisa en el rostro y desplegó toda su elegancia. Para la ocasión, apostó por un vestido negro largo, un look sofisticado y glamoroso con el que volvió a demostrar por qué es una de las figuras más convocantes del mundo de la moda.

Las imágenes de su llegada y de su participación en el desfile no tardaron en llamar la atención, especialmente porque se trató de su primera salida pública luego de que se instalara la versión de que su relación con Martín Pepa habría llegado a su fin.

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

La conductora se mostró distendida durante el evento y cumplió con su rol al frente de la conducción del desfile. Con una actitud profesional y una sonrisa permanente, evitó que las especulaciones sobre su presente sentimental opacaran su participación: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien”, había dicho en una nota que dio a LAM.

“Estoy en mi derecho de decir: ‘Bueno, esta puerta yo no quiero abrirla y no quiero que los medios opinen, ni hablen, ni mientan. Así que prefiero mantenerlo en privado’”, sostuvo. Y cerró, tajante: “Si en algún momento lo tengo que decir, lo voy a decir, obviamente”.

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PAMPITA ENFRENTÓ LOS RUMORES DE SER UNA MUJER “TÓXICA” E “INTENSA” EN EL AMOR: “LOS ÚNICOS QUE PUEDEN HABLAR...”

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a convertirse en noticia por su vida sentimental, pero esta vez no solamente por los rumores de separación de Martín Pepa. Durante una nota con LAM, la modelo enfrentó las versiones que la describen como una mujer “tóxica” e “intensa” en el amor.

Todo comenzó cuando Pepe Ochoa le mencionó los comentarios que habían circulado sobre ella después de que Yanina Latorre hablara de la ruptura y de los aspectos de su personalidad que podrían haber desencadenado el final de su historia de amor: “¿Te molesta que te tilden de tóxica, de que sos insoportable, de que enloqueces a tu pareja?“, indagó el panelista, sin filtro.

Ante esto, Carolina fue contundente con su respuesta: “No quiero decir que estoy acostumbrada a que digan cosas feas de mí, pero... no puedo hacer nada con que se digan esas cosas, no lo puedo evitar”.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

Lejos de aceptar o rechazar directamente esas descripciones, la modelo prefirió no definirse sentimentalmente cuando le preguntaron si reconocía ser una persona intensa en una relación: “No me voy a definir. No me corresponde hablar de mí”, contestó.

En el tramo más firme de la entrevista, Pampita cuestionó a quienes se permiten juzgar cómo se comporta dentro de una pareja sin conocer lo que sucede puertas adentro: “Cualquiera que opine algo, la verdad, no tiene conocimiento, no sabe”, disparó.

Pampita: “No quiero decir que estoy acostumbrada a que digan cosas feas de mí, pero... no puedo hacer nada con que se digan esas cosas, no lo puedo evitar”.

Y cerró con una frase que funcionó como una respuesta directa a las críticas sobre su personalidad: “Los únicos que pueden hablar de las cosas siempre son los protagonistas”.