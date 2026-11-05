Barbie Simons relató el drama que vivió tras ser víctima de una estafa que la dejó sin los ahorros que había heredado de su padre, el recordado conductor Leonardo Simons.

La periodista contó en el streaming Blender que el dinero, que siempre cuidó como un respaldo para su futuro, desapareció tras confiarlo a un financista que terminó defraudando a ella y a otras 25 personas.

“Sufrí una estafa con la herencia de mi papá, fue como que me lo vuelvan a quitar. Era lo que me quedaba de mi papá, que siempre cuidé, que nunca toqué, porque yo toda mi vida laburé desde que tengo uso de razón y desde que tengo 19 años viví de mi trabajo y siempre por suerte me fue muy bien. Era un seguro, un respaldo, mi jubilación para el día que ya no pueda trabajar”, relató Simons, visiblemente conmovida.

Barbie Simons habló de la estafa que sufrió (Foto: captura de eltrece).

CÓMO FUE LA ESTAFA QUE DEJÓ A BARBIE SIMONS SIN SU HERENCIA

Según relató Barbie, durante la pandemia decidió invertir una suma importante de dinero en una mesa de dinero, siguiendo el consejo de conocidos que también confiaban en el mismo financista. “Me estafaron, eso fue el año pasado”, contó Simons.

En Puro Show, Angie Balbiani explicó que la persona a la que le confió sus ahorros era de confianza dentro de un círculo de gente con alto poder adquisitivo: “Era una persona de confianza entre un grupo de personas de muchísimo dinero, uno con esa referencia dice, bueno, voy a confiar, pero no era un amigo”.

Leonardo Simons (Foto: Archivo).

Por su parte, Nancy dure detalló: “Hace un poco más de un año y medio esta persona desaparece, entonces Barbie en la desesperación empieza un juicio, que le llevó un año y medio, ella la pasó muy muy mal el año pasado. El financista se declaró en quiebra, no tiene ningún activo y por lo tanto ella no puede recuperar nada de su dinero”.

EL IMPACTO EMOCIONAL Y FAMILIAR DE LA ESTAFA

La pérdida de la herencia tuvo un fuerte impacto emocional en Barbie Simons, quien asoció ese dinero con el legado de su padre. “Fue eso, fue que me quiten la otra parte que me quedaba de mi papá, de todo su trabajo en los medios, de una carrera intachable, de mucho sacrificio, de mucho trabajo”, expresó.

Para Barbie, la pérdida de la herencia no solo significó un golpe económico, sino también simbólico y emocional, al sentir que se desvanecía el último lazo tangible con su padre.

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