Cande Ruggeri, Valentina Barbier y más famosos en la gala solidaria de Valeria Mazza (Fotos: Movilpress).

Valeria Mazza y Alejandro Gravier volvieron a reunir a distintas figuras en una nueva edición de su tradicional gala solidaria, organizada para recaudar fondos destinados al Hospital Universitario Austral. El encuentro de 2026 tuvo un objetivo especial: colaborar con la creación del nuevo Hospital de Día Pediátrico.

El espacio estará destinado a mejorar la atención de niños y adolescentes con enfermedades crónicas, con un modelo de cuidado más eficiente y humanizado. La gala se realizó a pocos días de la posible llegada del papa León XIV a la Argentina y tuvo lugar junto a la Nunciatura.

Valeria Mazza en su gala solidaria (Foto: Movilpress).

En la edición anterior, lo recaudado permitió incorporar tecnología de neuromonitoreo multimodal para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. En esta oportunidad, la convocatoria volvió a combinar solidaridad y glamour, con la presencia de invitados del mundo del espectáculo, la moda y la sociedad.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA GALA SOLIDARIA DE VALERIA MAZZA

Valeria Mazza con su esposo, Alejandro Gravier, y sus hijos, Taína y Benicio en su gala solidaria (Foto: Movilpress).

Valeria Mazza en su gala solidaria con sus hijos, Taína y Benicio Gravier (Foto: Movilpress).

Valeria Mazza con su hija Taína Gravier en su gala solidaria (Foto: Movilpress).

La hija de Juliana Awada, Valentina Barbier, junto a Benicio y Taína Gravier, hijos de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en la gala solidaría (Foto: Movilpress).

Angie Landaburu y su pareja, Augusto Marini en la gala solidaria de Valeria Mazza (Foto: Movilpress).

Cande Ruggeri y Nico Maccari en la gala solidaria de Valeria Mazza (Foto: Movilpress).

Fabián Zitta con su pareja y socio Charly Fonzeca en la gala solidaria de Valeria Mazza (Foto: Movilpress).

Benicio Gravier y Valentina Barbier en la gala solidaria de Valeria Mazza (Foto: Movilpress).

Ramiro Spangenberg en la gala solidaria de Valeria Mazza (Foto: Movilpress).

Cristina Pérez y Luis Petri en la gala solidaria de Valeria Mazza (Foto: Movilpress).

Gabriel Lage en la gala solidaria de Valeria Mazza (Foto: Movilpress).

Fabián Medina Flores y Rocío Rivas en la gala solidaria de Valeria Mazza (Foto: Movilpress).

Cande Ruggeri en la gala solidaria de Valeria Mazza (Foto: Movilpress).

Valeria Mazza con Alejandro Gravier en su gala solidaria (Foto: Movilpress).

Valeria Mazza en su gala solidaria (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress