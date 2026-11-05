Valeria Mazza y Alejandro Gravier volvieron a reunir a distintas figuras en una nueva edición de su tradicional gala solidaria, organizada para recaudar fondos destinados al Hospital Universitario Austral. El encuentro de 2026 tuvo un objetivo especial: colaborar con la creación del nuevo Hospital de Día Pediátrico.
El espacio estará destinado a mejorar la atención de niños y adolescentes con enfermedades crónicas, con un modelo de cuidado más eficiente y humanizado. La gala se realizó a pocos días de la posible llegada del papa León XIV a la Argentina y tuvo lugar junto a la Nunciatura.
En la edición anterior, lo recaudado permitió incorporar tecnología de neuromonitoreo multimodal para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. En esta oportunidad, la convocatoria volvió a combinar solidaridad y glamour, con la presencia de invitados del mundo del espectáculo, la moda y la sociedad.