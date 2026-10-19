Recoleta se convirtió en el escenario de una noche dedicada a la moda, el diseño y el arte, con la presencia de algunas de las figuras más reconocidas de la escena fashion argentina.

Valeria Mazza, Nequi Galotti, Teresa Calandra y Fabián Medina Flores fueron parte de un encuentro que reunió a modelos, diseñadores y personalidades vinculadas al mundo del espectáculo y las tendencias.

La convocatoria también contó con la participación de la modelo Agos Barbagelata y de los diseñadores Evangelina Bomparola, Mati Carbone y Catalina Chavanne, quienes acompañaron una jornada que tuvo como protagonistas a la creatividad y las propuestas de la moda local.

El evento se desarrolló el miércoles 15 de octubre en distintos puntos de Recoleta y tuvo su cierre con un exclusivo cóctel y un desfile en la Embajada de Francia, donde distintas marcas presentaron sus colecciones de indumentaria, accesorios y joyería.

Valeria Mazza, Fabián Medina Flores y Teresa Calandra, entre los nombres destacados de la noche

La presencia de Valeria Mazza fue uno de los puntos destacados de la convocatoria, que reunió a referentes de distintas generaciones de la moda argentina. Junto a ella estuvieron Nequi Galotti y Teresa Calandra, figuras con una extensa trayectoria en el universo fashion y en los medios.

También participó Fabián Medina Flores, reconocido asesor de imagen y referente del mundo de las tendencias, además de Agos Barbagelata, una de las modelos invitadas.

En el encuentro coincidieron, además, diseñadores y creativos que forman parte de la escena local, entre ellos Evangelina Bomparola, Mati Carbone y Catalina Chavanne.

La convocatoria reunió así a distintas personalidades vinculadas con la moda, el diseño y el espectáculo, en una propuesta que buscó poner en diálogo las tendencias, la creatividad y las expresiones artísticas.

Fabián Medina Flores. Foto: prensa

Valeria Mazza. Foto: prensa

Malala Artola y Teresa Calandra. Foto: prensa

Foto: prensa

Angie Landaburu y Amelia Saban. Foto: prensa

Arte, diseño y vidrieras intervenidas en Recoleta

Antes del desfile, la actividad se extendió por las calles del barrio con Tapis Rouge, un circuito de alfombras rojas que se desarrolló entre las 16.30 y las 19.

La iniciativa formó parte de Vidrieras de Arte, una propuesta realizada junto a Meridiano que vinculó el diseño con intervenciones artísticas en distintos espacios comerciales de Recoleta.

La jornada formó parte de la tercera edición de BAFA Fashion & Arts, una iniciativa de Distrito BAFA que busca integrar moda, arte, diseño y lifestyle, además de poner en valor la identidad cultural y arquitectónica de Recoleta.

El encuentro contó con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Embajada de Francia, y con el padrinazgo de Pride Developers.