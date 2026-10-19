Lourdes Sánchez y Francisco Liotta ya no se esconden. Después de que salieran a la luz las primeras imágenes juntos y de los gestos románticos que intercambiaron en las redes sociales, la bailarina y su nuevo novio volvieron a quedar en el centro de la escena por una salida que confirma que el vínculo avanza.

La información la dio a conocer Juan Etchegoyen en Nuevo Día, el programa que conduce Flavia Palmiero por Ciudad Magazine, donde contó que la pareja asistió a un recital en Corrientes. La aparición pública llega en medio de la repercusión que generó el nuevo romance de Lourdes, a poco de que trascendiera su separación de Pablo “el Chato” Prada, con quien tiene a su hijo, Valentín: “Después de lo del viernes, de mostrar las primeras imágenes de Lourdes Sánchez con Francisco Liotta, su nuevo novio, esto ha revolucionado la provincia de Corrientes”, comenzó diciendo el periodista al referirse al impacto que tuvo la salida romántica de la pareja a un recital del cantant Axel.

Y enseguida sumó un dato que alimentó las versiones de que la relación ya está consolidada: “Y hay nueva información, hay más imágenes de Lourdes Sánchez y de Francisco Liotta. Ayer fueron a un recital, lo que marca que ya, bueno, están a la vista de todos”.

Foto: Captura (Ciudad Magazine)

La salida romántica se produce en un contexto de máxima exposición para la bailarina. Según recordó Etchegoyen, pasaron apenas dos semanas desde que Ángel de Brito hablara en LAM de un tercero en discordia en medio de la separación de Lourdes y el Chato Prada, una ruptura que generó repercusiones en el mundo del espectáculo: “Pasaron 15 días de lo que contó De Brito de un tercero en discordia, de una separación complicada, pero ella ya aparece con su novio Francisco Liotta”, cerró.

Juan Etchegoyen: “Y hay nueva información, hay más imágenes de Lourdes Sánchez y de Francisco Liotta. Ayer fueron a un recital, lo que marca que ya, bueno, están a la vista de todos”.

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LOURDES SÁNCHEZ Y FRANCISCO LIOTTA BLANQUEARON SU ROMANCE: EL GESTO CON EL CHATO PRADA QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

El amor salió a la luz y las redes sociales hablaron por ellos. Lourdes Sánchez y Francisco Liotta protagonizaron un romántico intercambio virtual que dejó en evidencia el avance de su relación, justo cuando la bailarina atraviesa una nueva etapa sentimental tras su separación de Pablo “el Chato” Prada.

La escena se dio este fin de semana, durante los festejos por el Día de la Madre. Lourdes publicó un emotivo mensaje dedicado a su hijo, Valentín (fruto de su relación de 16 años con el productor), acompañado de una tierna foto juntos: “De todo lo que me regaló la vida, ser tu mamá es lo más hermoso”, escribió la bailarina en Instagram, donde expresó todo su amor por el pequeño.

La publicación recibió numerosos comentarios, pero hubo dos que se destacaron especialmente: el del Chato Prada, y el de Francisco, el joven de 27 años con quien se la vincula sentimentalmente. El detalle que no pasó inadvertido fue la diferencia en las respuestas de Lourdes: mientras el productor la saludó por el Día de la Madre y no recibió una contestación pública, ella sí respondió a Francisco con un emoji de corazón rojo. Un gesto pequeño, pero elocuente, que confirmó las versiones de romance.

Foto: Instagram (@lourdesanchezok) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. Después de intercambiar corazones en la publicación de Lourdes, Francisco fue un paso más allá y compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la bailarina con un ramo de flores: “Feliz día para esta mamucha también”, escribió el joven junto a la imagen, en una dedicatoria que dejó entrever el lugar especial que Lourdes ocupa en su vida y que muchos interpretaron como un verdadero blanqueo de la relación.

Así, entre corazones rojos, flores y mensajes cariñosos, ambos dejaron de lado las especulaciones y dieron una señal pública de la cercanía que existe entre ellos. Sin una declaración formal ni grandes explicaciones, la complicidad virtual terminó convirtiéndose en una de las pistas más contundentes de este nuevo romance.